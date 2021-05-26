Россия оказалась в лидерах среди стран Европы по числу разводов

Согласно данным Евростата (статистической службы Евросоюза), Россия находится в лидерах среди стран Европы по числу разводов — распадается чуть ли не два из трёх браков. Эту цифру подтверждают и данные Росстата, сообщает kp.ru. Однако социологов этими подсчётами не удивить.

"Статистика разводов целиком зависит от законодательства страны. Если развод получить легко, то их будет много. Если трудно, то на бумаге будет мало, а де-факто семьи всё равно будут распадаться, не оформляя разрыва отношений", — отметил в беседе с изданием профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников.

Он добавил, что в большинстве европейских стран и некоторых американских штатах очень жёсткое законодательство о разводах и для того, чтобы расторгнуть брак, необходимо долгое время решать этот вопрос в суде, а затем платить большие алименты детям и бывшим супругам. Именно поэтому многие пары предпочитают не вступать в официальный брак, а просто сожительствуют, оформляя так называемый гражданский союз (civil union).

"Его участники именуются гражданскими партнёрами и оформляют эти отношения у нотариуса. Подписывают соглашение о совместном проживании, владении имуществом. Это даёт практически такие же права, как и законный брак, — одна сторона может унаследовать имущество другой, может получить пенсию по потере кормильца, если один умрёт, а другой был у него на иждивении", — добавил Синельников.

Основное отличие такого союза от брака состоит в лёгкости расторжения — составить договор и завершить его действие можно в нотариальной конторе по требованию одной из сторон без объявления причины и без согласия другой стороны, а совместно нажитое имущество делится, как и после развода.

Отмечается, что о большей стабильности официальных браков в Европе говорит и их продолжительность. Так, в России этот срок составляет 10 лет, в Италии — 15 лет, а во Франции — 13 лет. Кроме того, пары на Западе регистрируют отношения в более зрелом возрасте, а также более серьёзно подходят к выбору партнёра, так как развод сопряжён с крупными финансовыми рисками.

Как отметил эксперт радио "Комсомольская правда", семейный психолог Андрей Зберовский, причиной распада семей часто бывают завышенные ожидания. Особенно на это влияют социальные сети, в которых пары часто показывают постоянные походы в рестораны и заграничные поездки. И женщины, увидев подобное, начинают думать, что проблема в их мужчине, который мало зарабатывает, поэтому нужно найти нового.

"В России много браков, когда женщина по своему образовательному и культурному уровню выше мужчины. Ничего удивительного — высшее образование имеют 37% женщин, а среди мужчин корочки лишь у 29%. И чем менее образован человек, тем проще ему кажется мир. Он уверен, что без особых знаний и усилий всё у него может получиться", — добавил психолог.

Он также отметил, что причиной разводов является простое отношение россиян к браку, которые думают, что "любовь всё победит". В Европе и Америке же более расчётливо относятся к этому вопросу и находят половинку с общими взглядами. Кроме того, зачастую женщины стремятся выйти замуж, чтобы родить ребёнка, а затем разойтись, если с человеком нет общих интересов. Это обусловлено тем, что социальный статус разведённой матери будет выше, чем у той, что не была в браке, отметил Зберовский.