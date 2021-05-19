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"Есть вещи, несовместимые с браком": Дочка Немцова объявила о разводе спустя два месяца после венчания

В августе 2020 года Дина Немцова вышла замуж за студента МГУ Димитрия Матевосова, несмотря на пандемию. Красивые наряды, счастливые улыбки — такими влюблённые предстали на фото. Но семейная жизнь оказалась короткой. Влюблённые были вместе четыре года, два месяца назад они обвенчались, но даже это не спасло брак.

19 мая, 13:01
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Фото © Instagram / dinanemtsova_, odintsovaprtrend

Дина написала в "Инстаграме" пост-исповедь о том, что для разрыва были серьёзные причины и она осталась сильно разочарована. По словам девушки, она обнаружила вещи, несовместимые с браком. Однако не стала раскрывать, что именно её возмутило в поведении партнёра, с которым у них теперь" нейтральные отношения".

Фото © Instagram / odintsovaprtrend

Фото © Instagram / odintsovaprtrend

Осознание глубины причин развода медленно в течение месяца догоняло меня и причиняло глубокую боль. Но я ни разу не сомневалась в правильности решения разойтись. Ведь мы расстаёмся, потому что есть вещи, которые в моём понимании с браком несовместимы. Их уже никак не исправить. Вся семья меня поддержала. Я смирилась и поняла, что нужно уходить

Дина Немцова

Фото © Instagram / dinanemtsova_

Фото © Instagram / dinanemtsova_

Дина заявила, что развод не стал для неё трагедией. Она устала "быть хорошей для всех" и теперь просто хочет быть счастливой. Девушка призналась, что верила в одну любовь на всю жизнь, но теперь изменила свои взгляды и надеется, что встретит нового избранника. "Идеальной, удобной, покорной Дины больше нет. Есть свободная, уверенная в себе, сильная и при этом добрая Дина, которая умеет постоять за себя и свои интересы", — отметила Немцова.

То, что ранило меня больше всего в этой истории, — это то, что я правда хотела как лучше. Я была той самой "дочерью маминой подруги", которая всё сделала правильно и была "хорошим примером". Я искренне верила в одну любовь на всю жизнь. И очень страшно обжигаться и разочаровываться, когда ты всё делала правильно и надеялась, что это защитит от боли. <...> Я очень разочарована. Но именно в такие периоды жизни в нас что-то меняется, и чаще всего в лучшую сторону

Дина Немцова

Фото © Instagram / dinanemtsova_

Фото © Instagram / dinanemtsova_

Дина Немцова — дочь политика Бориса Немцова и владелицы PR-агентства Екатерины Одинцовой. Девушка окончила школу с золотой медалью и поступила в Британскую высшую школу дизайна, где изучает бизнес и маркетинг.

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Ани Лорак заступилась за Меладзе после своего скандального признания, что он домогался артисток

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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