"Есть вещи, несовместимые с браком": Дочка Немцова объявила о разводе спустя два месяца после венчания

То, что ранило меня больше всего в этой истории, — это то, что я правда хотела как лучше. Я была той самой "дочерью маминой подруги", которая всё сделала правильно и была "хорошим примером". Я искренне верила в одну любовь на всю жизнь. И очень страшно обжигаться и разочаровываться, когда ты всё делала правильно и надеялась, что это защитит от боли. <...> Я очень разочарована. Но именно в такие периоды жизни в нас что-то меняется, и чаще всего в лучшую сторону

Дина Немцова