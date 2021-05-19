"Есть вещи, несовместимые с браком": Дочка Немцова объявила о разводе спустя два месяца после венчания
В августе 2020 года Дина Немцова вышла замуж за студента МГУ Димитрия Матевосова, несмотря на пандемию. Красивые наряды, счастливые улыбки — такими влюблённые предстали на фото. Но семейная жизнь оказалась короткой. Влюблённые были вместе четыре года, два месяца назад они обвенчались, но даже это не спасло брак.
Фото © Instagram / dinanemtsova_, odintsovaprtrend
Дина написала в "Инстаграме" пост-исповедь о том, что для разрыва были серьёзные причины и она осталась сильно разочарована. По словам девушки, она обнаружила вещи, несовместимые с браком. Однако не стала раскрывать, что именно её возмутило в поведении партнёра, с которым у них теперь" нейтральные отношения".
Фото © Instagram / odintsovaprtrend
Осознание глубины причин развода медленно в течение месяца догоняло меня и причиняло глубокую боль. Но я ни разу не сомневалась в правильности решения разойтись. Ведь мы расстаёмся, потому что есть вещи, которые в моём понимании с браком несовместимы. Их уже никак не исправить. Вся семья меня поддержала. Я смирилась и поняла, что нужно уходить
Дина заявила, что развод не стал для неё трагедией. Она устала "быть хорошей для всех" и теперь просто хочет быть счастливой. Девушка призналась, что верила в одну любовь на всю жизнь, но теперь изменила свои взгляды и надеется, что встретит нового избранника. "Идеальной, удобной, покорной Дины больше нет. Есть свободная, уверенная в себе, сильная и при этом добрая Дина, которая умеет постоять за себя и свои интересы", — отметила Немцова.
То, что ранило меня больше всего в этой истории, — это то, что я правда хотела как лучше. Я была той самой "дочерью маминой подруги", которая всё сделала правильно и была "хорошим примером". Я искренне верила в одну любовь на всю жизнь. И очень страшно обжигаться и разочаровываться, когда ты всё делала правильно и надеялась, что это защитит от боли. <...> Я очень разочарована. Но именно в такие периоды жизни в нас что-то меняется, и чаще всего в лучшую сторону
Дина Немцова — дочь политика Бориса Немцова и владелицы PR-агентства Екатерины Одинцовой. Девушка окончила школу с золотой медалью и поступила в Британскую высшую школу дизайна, где изучает бизнес и маркетинг.
WOW-news
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