Фанаты назвали новый клип Билана "порнухой", увидев, что он там вытворяет абсолютно голый

Дима Билан и Екатерина Давыдова предстали в ролике в виде двух актёров, снявшихся во времена СССР в фильме про жизнь разведчика. Им пришлось играть откровенные сцены, которые не прошли цензуру и возмутили советских экспертов. Согласно сюжету, между артистами тоже вспыхнула любовь, но они не смогли быть вместе.

Это мини-фильм, в котором переплетаются реальная жизнь и кино, прошлое и настоящее, мужское и женское, любовь и обязательства, власть и чувства. 360 мгновений... в которых любовь и целая жизнь в воспоминаниях о ней

На кадрах ролика можно видеть, как обнажённые актёры изображают, как предаются утехам. "Случилось то, чего я никогда ещё не делал в кадре", — заявил Билан, презентовав клип в "Инстаграме". И вышло так, что не только экранные герои Билана и Давыдовой подверглись критике. У зрителей работа Богомолова тоже вызвала вопросы. Они вслед за "советскими цензорами" поспешили назвать клип "порнухой", хотя и отметили, что им нравится песня, а Дима как всегда был на высоте. Но особенно пользователей возмутила актриса, "искусственную" внешность которой они сочли совсем неподходящей для исполнения роли советской женщины.