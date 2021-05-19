Фанаты назвали новый клип Билана "порнухой", увидев, что он там вытворяет абсолютно голый
Артист отважился сняться в откровенных сценах вместе с партнёршей и признался, что для него это новый опыт.
Дима Билан приготовил своим поклонникам большой сюрприз. На ютуб-канале 39-летнего артиста состоялась премьера шестиминутного клипа на песню "Она моя", снятого супругом Ксении Собчак — режиссёром Константином Богомоловым.
Дима Билан и Екатерина Давыдова предстали в ролике в виде двух актёров, снявшихся во времена СССР в фильме про жизнь разведчика. Им пришлось играть откровенные сцены, которые не прошли цензуру и возмутили советских экспертов. Согласно сюжету, между артистами тоже вспыхнула любовь, но они не смогли быть вместе.
Это мини-фильм, в котором переплетаются реальная жизнь и кино, прошлое и настоящее, мужское и женское, любовь и обязательства, власть и чувства. 360 мгновений... в которых любовь и целая жизнь в воспоминаниях о ней
На кадрах ролика можно видеть, как обнажённые актёры изображают, как предаются утехам. "Случилось то, чего я никогда ещё не делал в кадре", — заявил Билан, презентовав клип в "Инстаграме". И вышло так, что не только экранные герои Билана и Давыдовой подверглись критике. У зрителей работа Богомолова тоже вызвала вопросы. Они вслед за "советскими цензорами" поспешили назвать клип "порнухой", хотя и отметили, что им нравится песня, а Дима как всегда был на высоте. Но особенно пользователей возмутила актриса, "искусственную" внешность которой они сочли совсем неподходящей для исполнения роли советской женщины.
Ну, Дима, ты был единственным, который в клипах такого не делал, честно говоря, не ожидала
Голос Димы как всегда великолепен. Всё остальное в этом клипе — банальная современная пошлость
Фото © Instagram / bilanofficial
Господи... Что я сейчас посмотрела?! Бабу пчёлы покусали? Реально порнуха...😝
Как сказал великий Станиславский: "Не верю!" Женщина-гуманоид в СССР не существовала!
При этом Билан предстал обнажённым не только на видео. Накануне премьеры в своём аккаунте певец разместил фото, где позирует совсем без одежды, держа бокалы в руках.
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