Ани Лорак заступилась за Меладзе после своего скандального признания, что он домогался артисток
Недавно в эфире программы "Судьба человека" 42-летняя Ани Лорак рассказала о своём недолгом сотрудничестве с Константином Меладзе, которое закончилось на грустной ноте. По словам певицы, продюсер делал своим артистам предложения, лежавшие в личной плоскости. И такие условия девушке не подошли.
Фото © Instagram / anilorak, meladzemusic
Слова Ани Лорак расценили как намёк на то, что Меладзе вынуждал артистов вступать с ним в интимную связь. Признание певицы вызвало бурную реакцию. Часть артистов её поддержали, но шквал критики оказался сильнее. Валерий Меладзе, Анастасия Приходько, Светлана Лобода и другие звёзды вступились за продюсера. И теперь Лорак опубликовала в "Инстаграме" пост, где заявила, что её всего лишь не так поняли, и призвала оставить Константина Меладзе в покое.
Мы с вами живём в эпоху общественного порицания, где можно перекрутить и извратить любое слово. Так и случилось недавно, когда были сделаны неправильные выводы из моего интервью.
После чего началась необоснованная публичная травля человека, к которому я
с уважением и любовью отношусь — к великому композитору Константину Меладзе. Я прошу всех вас оставить эту тему в покое. Добро победит
При этом Ани предусмотрительно закрыла комментарии к посту. Но тот разлетелся по Сети, и некоторые пользователи предположили, что певица отказалась от своих слов, испугавшись обрушившейся критики. За это время её успели обвинить в уходе от налогов и интимной связи с первым продюсером, пишет телеграм-канал "Немалахов".
Фото © Instagram / meladzemusic
Во время своего резонансного заявления в рамках шоу "Судьба человека" Ани отметила, что, после того как она отказалась принимать условия Константина Меладзе, тот настроил против неё своих знакомых. При этом некоторые артисты ради славы соглашались делать всё, что просил продюсер. "Это тот момент, на что ты готов пойти ради популярности. Те условия, которые он предлагал всем своим артистам, — они были готовы, а я не готова", — рассказывала певица.
В какой-то момент он сказал: "Тебе никто не нужен. Ты самостоятельная личность, ты должна сама". И дальше не последовало никакого разговора, он просто оборвал все трубки телефонов и всем своим знакомым запретил со мной общаться, потому что я не приняла его условия работы. Я не хочу о них говорить — они находились в личной плоскости. Но мы взрослые люди, мы понимаем всё
Видео © Telegram / Star News
Ани Лорак (настоящее имя Каролина Куек) — украинская певица, актриса и телеведущая, народная артистка Украины, завоевавшая второе место на "Евровидении-2008" с композицией Shady Lady. Девочка росла в бедной семье, и в какой-то момент маме пришлось отдать дочку и её брата в школу-интернат. Однако многочисленные трудности лишь закалили характер Ани, которая построила успешную карьеру. Подробнее о биографии артистки читайте на сайте uznayvse.ru.
Комментариев: 0