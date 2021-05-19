Ани Лорак заступилась за Меладзе после своего скандального признания, что он домогался артисток

Слова Ани Лорак расценили как намёк на то, что Меладзе вынуждал артистов вступать с ним в интимную связь. Признание певицы вызвало бурную реакцию. Часть артистов её поддержали, но шквал критики оказался сильнее. Валерий Меладзе, Анастасия Приходько, Светлана Лобода и другие звёзды вступились за продюсера. И теперь Лорак опубликовала в "Инстаграме" пост, где заявила, что её всего лишь не так поняли, и призвала оставить Константина Меладзе в покое.

Фото © Instagram / anilorak

Мы с вами живём в эпоху общественного порицания, где можно перекрутить и извратить любое слово. Так и случилось недавно, когда были сделаны неправильные выводы из моего интервью.

После чего началась необоснованная публичная травля человека, к которому я

с уважением и любовью отношусь — к великому композитору Константину Меладзе. Я прошу всех вас оставить эту тему в покое. Добро победит Ани Лорак

Фото © Instagram / anilorak

При этом Ани предусмотрительно закрыла комментарии к посту. Но тот разлетелся по Сети, и некоторые пользователи предположили, что певица отказалась от своих слов, испугавшись обрушившейся критики. За это время её успели обвинить в уходе от налогов и интимной связи с первым продюсером, пишет телеграм-канал "Немалахов".

Фото © Instagram / meladzemusic

Во время своего резонансного заявления в рамках шоу "Судьба человека" Ани отметила, что, после того как она отказалась принимать условия Константина Меладзе, тот настроил против неё своих знакомых. При этом некоторые артисты ради славы соглашались делать всё, что просил продюсер. "Это тот момент, на что ты готов пойти ради популярности. Те условия, которые он предлагал всем своим артистам, — они были готовы, а я не готова", — рассказывала певица.

В какой-то момент он сказал: "Тебе никто не нужен. Ты самостоятельная личность, ты должна сама". И дальше не последовало никакого разговора, он просто оборвал все трубки телефонов и всем своим знакомым запретил со мной общаться, потому что я не приняла его условия работы. Я не хочу о них говорить — они находились в личной плоскости. Но мы взрослые люди, мы понимаем всё Ани Лорак

Видео © Telegram / Star News