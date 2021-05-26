Курильщиков могут обязать компенсировать моральный вред соседям
По словам главы Верховного суда, право каждого гражданина на благоприятную окружающую среду гарантируется конституцией, поэтому шансы на успех в случае иска должны быть велики.
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Глава Верховного суда Вячеслав Лебедев посоветовал россиянам требовать компенсаций с курящих соседей. По его словам, статьёй 42 Конституции РФ предусмотрено право каждого гражданина на благоприятную окружающую среду и возмещение ущерба, причинённого его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. К такому правонарушению, по словам юриста, относится курение в местах общего пользования.
"В повседневной жизни граждан экологическое благополучие обеспечивается в том числе правом на защиту от воздействия табачного дыма, и Верховный суд разъяснил, что нарушение этого права в жилых помещениях, например курящими соседями, влечёт обязанность компенсировать моральный вред", — заявил Лебедев на Всемирной судейской конференции по вопросам окружающей среды.
Напомним, что с 2021 года вступили в силу новые правила, касающиеся запрета на курение в школах, больницах и вузах. Штрафы за это составляют от шести до 15 тысяч рублей. Но, если случился даже небольшой пожар, сумма возрастёт до 50 тысяч рублей.
А с 1 апреля в России вступил в силу закон о минимальной цене на сигареты, согласно которому цена на табачную продукцию должна быть не ниже 107,78 рубля. И, как оказалось, по сравнению с другими странами эта сумма кажется смешной.
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