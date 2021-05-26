Курильщиков могут обязать компенсировать моральный вред соседям

Глава Верховного суда Вячеслав Лебедев посоветовал россиянам требовать компенсаций с курящих соседей. По его словам, статьёй 42 Конституции РФ предусмотрено право каждого гражданина на благоприятную окружающую среду и возмещение ущерба, причинённого его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. К такому правонарушению, по словам юриста, относится курение в местах общего пользования.

"В повседневной жизни граждан экологическое благополучие обеспечивается в том числе правом на защиту от воздействия табачного дыма, и Верховный суд разъяснил, что нарушение этого права в жилых помещениях, например курящими соседями, влечёт обязанность компенсировать моральный вред", — заявил Лебедев на Всемирной судейской конференции по вопросам окружающей среды.