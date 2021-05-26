Amazon завершил сделку по покупке MGM за 8,5 миллиарда долларов

Amazon приобрёл кинокомпанию Metro-Goldwyn-Mayer за 8,45 миллиарда долларов. Об этом сообщило издание The Variety.

Как уточняется, наследие и каталог фильмов MGM сохранятся. При этом потребители получат упрощённый доступ к уже вышедшим кинокартинам.

Из-за пандемии MGM столкнулась с трудностями финансового характера. На фоне проблем в киноиндустрии студия пыталась продать за 600 миллионов долларов сторонним онлайн-кинотеатрам стриминг фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать", но сделка не состоялась.