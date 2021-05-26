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Amazon завершил сделку по покупке MGM за 8,5 миллиарда долларов

Весь каталог фильмов от кинокомпании будет сохранён, а доступ к нему упростят.

26 мая, 16:36
<p>Фото © Getty Images / Pavlo Gonchar / SOPA Images / LightRocket</p>

Фото © Getty Images / Pavlo Gonchar / SOPA Images / LightRocket

Amazon приобрёл кинокомпанию Metro-Goldwyn-Mayer за 8,45 миллиарда долларов. Об этом сообщило издание The Variety.

Как уточняется, наследие и каталог фильмов MGM сохранятся. При этом потребители получат упрощённый доступ к уже вышедшим кинокартинам.

Из-за пандемии MGM столкнулась с трудностями финансового характера. На фоне проблем в киноиндустрии студия пыталась продать за 600 миллионов долларов сторонним онлайн-кинотеатрам стриминг фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать", но сделка не состоялась.

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Лайф ранее сообщал, что производство первого сезона сериала "Властелин колец" обойдётся кинокомпании Amazon Studios в 465 миллионов долларов. Киностудия запланировала снять пять сезонов, а также заказала спин-офф.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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