Amazon завершил сделку по покупке MGM за 8,5 миллиарда долларов
Весь каталог фильмов от кинокомпании будет сохранён, а доступ к нему упростят.
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Amazon приобрёл кинокомпанию Metro-Goldwyn-Mayer за 8,45 миллиарда долларов. Об этом сообщило издание The Variety.
Как уточняется, наследие и каталог фильмов MGM сохранятся. При этом потребители получат упрощённый доступ к уже вышедшим кинокартинам.
Из-за пандемии MGM столкнулась с трудностями финансового характера. На фоне проблем в киноиндустрии студия пыталась продать за 600 миллионов долларов сторонним онлайн-кинотеатрам стриминг фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать", но сделка не состоялась.
Лайф ранее сообщал, что производство первого сезона сериала "Властелин колец" обойдётся кинокомпании Amazon Studios в 465 миллионов долларов. Киностудия запланировала снять пять сезонов, а также заказала спин-офф.
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