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Польша запретила белорусским самолётам входить в своё воздушное пространство

Этот шаг стал реализацией санкций, запрошенных премьер-министром страны на заседании Совета Европы.

26 мая, 16:43
<p>Фото © ТАСС / Aviation-images.com</p>

Фото © ТАСС / Aviation-images.com

Польские власти запретили белорусским самолётам входить в своё воздушное пространство. Об этом в Twitter сообщил официальный представитель правительства республики Петр Мюллер.

"Кабинет министров принял запрет на вход в воздушное пространство Польши самолётов, эксплуатируемых перевозчиками из Белоруссии. Это реализация санкций, о которых просил во время [заседания] Совета Европы премьер-министр Матеуш Моравецкий", — отметил Мюллер.

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Напомним, что после инцидента с самолётом ЕС рекомендовал авиакомпаниям прекратить полёты над Белоруссией. Такое решение уже объявили французская Air France, австрийская Austrian Airlines, сингапурская Singapore Airlines, польские авиалинии LOT, финский национальный авиаперевозчик Finnair, испанская авиакомпания Iberia, нидерландская KLM, авиалинии Lufthansa и другие. А Украина с 26 мая полностью прекратила авиасообщение с Белоруссией. Кроме того, лидеры Евросоюза запретили белорусским авиакомпаниям летать на территорию ЕС.


Польша не пустила рейс Belavia в своё воздушное пространство

Польша не пустила рейс Belavia в своё воздушное пространство

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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