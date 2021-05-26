Польша запретила белорусским самолётам входить в своё воздушное пространство

Польские власти запретили белорусским самолётам входить в своё воздушное пространство. Об этом в Twitter сообщил официальный представитель правительства республики Петр Мюллер.

"Кабинет министров принял запрет на вход в воздушное пространство Польши самолётов, эксплуатируемых перевозчиками из Белоруссии. Это реализация санкций, о которых просил во время [заседания] Совета Европы премьер-министр Матеуш Моравецкий", — отметил Мюллер.