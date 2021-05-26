Польша запретила белорусским самолётам входить в своё воздушное пространство
Этот шаг стал реализацией санкций, запрошенных премьер-министром страны на заседании Совета Европы.
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Польские власти запретили белорусским самолётам входить в своё воздушное пространство. Об этом в Twitter сообщил официальный представитель правительства республики Петр Мюллер.
Rada Ministrów przyjęła zakaz wlotu w polską przestrzeń powietrzną samolotów użytkowanych przez przewoźników z Białorusi.— Piotr Müller (@PiotrMuller) May 26, 2021
Jest to element realizacji sankcji, o które wnioskował podczas Rady Europejskiej premier @MorawieckiM.
"Кабинет министров принял запрет на вход в воздушное пространство Польши самолётов, эксплуатируемых перевозчиками из Белоруссии. Это реализация санкций, о которых просил во время [заседания] Совета Европы премьер-министр Матеуш Моравецкий", — отметил Мюллер.
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Напомним, что после инцидента с самолётом ЕС рекомендовал авиакомпаниям прекратить полёты над Белоруссией. Такое решение уже объявили французская Air France, австрийская Austrian Airlines, сингапурская Singapore Airlines, польские авиалинии LOT, финский национальный авиаперевозчик Finnair, испанская авиакомпания Iberia, нидерландская KLM, авиалинии Lufthansa и другие. А Украина с 26 мая полностью прекратила авиасообщение с Белоруссией. Кроме того, лидеры Евросоюза запретили белорусским авиакомпаниям летать на территорию ЕС.
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