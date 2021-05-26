Рэпера Элджея остановили в Москве сотрудники ДПС, заподозрив в пьяной езде
Артист от освидетельствования отказался и хотел дать правоохранителям взятку. Стоит отметить, что менеджер исполнителя опровергает факт попытки подкупа стражей правопорядка.
Фото © Instagram / sayonaraboy
В Москве сотрудники ДПС остановили супруга блогерши Анастасии Ивлеевой, известной своими историями со штрафами и эвакуацией автомобилей, рэпера Элджея, который по всем признакам был пьян. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что BMW i8 правоохранители остановили после того, как иномарка на огромной скорости пролетела мимо поста ДПС по проспекту Маршала Жукова в сторону Подмосковья. Инспекторы ГИБДД организовали погоню, а когда остановили машину, предложили вернуться на пост. Элджей был с признаками опьянения и отказался от медицинского освидетельствования на месте и в кабинете у врачей.
Как сообщает источник Лайфа, артист пытался решить вопрос с помощью взятки, предложив правоохранителям "вознаграждение" в размере 300 тысяч рублей, затем увеличив его до полумиллиона, а позже — до 700 тысяч. Однако сотрудники полиции отказались брать деньги. У исполнителя забрали водительское удостоверение и составили на него протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Машину к дому звёздной пары отогнал трезвый друг Элджея.
В свою очередь, менеджер рэпера Владислав опроверг Лайфу факт того, что музыкант находился за рулём в нетрезвом состоянии, а также то, что он предлагал взятку правоохранителям.
Ранее Лайф писал, что собравшая 440 штрафов "мастер парковки" Ивлеева приехала за эвакуированным Lamborghini. Перед этим Дептранс Москвы потроллил её, обратившись к девушке в своём официальном телеграм-канале.
Напомним, проблемы с авто у блогерши случаются часто. В марте Ивлееву поймали без прав за рулём, но, правда, отпустили. В начале апреля она пожаловалась, что лишилась любимого "ламборгини": инспекторы насчитали у Насти около 200 нарушений всего за три месяца и забрали авто на штрафстоянку. Несколькими днями позже Ивлеева снова попала в поле зрения ГИБДД.
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