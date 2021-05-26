Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Рэпера Элджея остановили в Москве сотрудники ДПС, заподозрив в пьяной езде

Артист от освидетельствования отказался и хотел дать правоохранителям взятку. Стоит отметить, что менеджер исполнителя опровергает факт попытки подкупа стражей правопорядка.

26 мая, 16:59
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/sayonaraboy/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sayonaraboy</a></p>

Фото © Instagram / sayonaraboy

В Москве сотрудники ДПС остановили супруга блогерши Анастасии Ивлеевой, известной своими историями со штрафами и эвакуацией автомобилей, рэпера Элджея, который по всем признакам был пьян. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что BMW i8 правоохранители остановили после того, как иномарка на огромной скорости пролетела мимо поста ДПС по проспекту Маршала Жукова в сторону Подмосковья. Инспекторы ГИБДД организовали погоню, а когда остановили машину, предложили вернуться на пост. Элджей был с признаками опьянения и отказался от медицинского освидетельствования на месте и в кабинете у врачей.

"Потенциальная убийца": Московский юрист намерен добиваться лишения прав для Анастасии Ивлеевой

"Потенциальная убийца": Московский юрист намерен добиваться лишения прав для Анастасии Ивлеевой

Как сообщает источник Лайфа, артист пытался решить вопрос с помощью взятки, предложив правоохранителям "вознаграждение" в размере 300 тысяч рублей, затем увеличив его до полумиллиона, а позже — до 700 тысяч. Однако сотрудники полиции отказались брать деньги. У исполнителя забрали водительское удостоверение и составили на него протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Машину к дому звёздной пары отогнал трезвый друг Элджея.

В свою очередь, менеджер рэпера Владислав опроверг Лайфу факт того, что музыкант находился за рулём в нетрезвом состоянии, а также то, что он предлагал взятку правоохранителям.

Rolls-Royce и Tesla: чьи роскошные авто стоят на столичных штрафстоянках

Rolls-Royce и Tesla: чьи роскошные авто стоят на столичных штрафстоянках

Ранее Лайф писал, что собравшая 440 штрафов "мастер парковки" Ивлеева приехала за эвакуированным Lamborghini. Перед этим Дептранс Москвы потроллил её, обратившись к девушке в своём официальном телеграм-канале.

Напомним, проблемы с авто у блогерши случаются часто. В марте Ивлееву поймали без прав за рулём, но, правда, отпустили. В начале апреля она пожаловалась, что лишилась любимого "ламборгини": инспекторы насчитали у Насти около 200 нарушений всего за три месяца и забрали авто на штрафстоянку. Несколькими днями позже Ивлеева снова попала в поле зрения ГИБДД.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Голос стрёмный". Геймеры раскритиковали русскую озвучку Cyberpunk 2077 с Ивлеевой и Элджеем

11 декабря 2020, 00:10

В ХМАО пьяный водитель испугался задержания и попытался откупиться, закидав полицейского пятитысячными купюрами

сегодня в 16:06

Бедрос Киркоров прокомментировал слухи о своей госпитализации

сегодня в 15:00

Из-за отмены рейсов иностранцы не могут вернуться домой из Белоруссии

сегодня в 17:18

Глава украинского МИД назвал условие окончания борьбы Киева с "Северным потоком – 2"

сегодня в 16:48

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1