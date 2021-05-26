Рэпера Элджея остановили в Москве сотрудники ДПС, заподозрив в пьяной езде

В Москве сотрудники ДПС остановили супруга блогерши Анастасии Ивлеевой, известной своими историями со штрафами и эвакуацией автомобилей, рэпера Элджея, который по всем признакам был пьян. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что BMW i8 правоохранители остановили после того, как иномарка на огромной скорости пролетела мимо поста ДПС по проспекту Маршала Жукова в сторону Подмосковья. Инспекторы ГИБДД организовали погоню, а когда остановили машину, предложили вернуться на пост. Элджей был с признаками опьянения и отказался от медицинского освидетельствования на месте и в кабинете у врачей.

Как сообщает источник Лайфа, артист пытался решить вопрос с помощью взятки, предложив правоохранителям "вознаграждение" в размере 300 тысяч рублей, затем увеличив его до полумиллиона, а позже — до 700 тысяч. Однако сотрудники полиции отказались брать деньги. У исполнителя забрали водительское удостоверение и составили на него протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Машину к дому звёздной пары отогнал трезвый друг Элджея.