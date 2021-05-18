Брошенные Rolls-Royce и Tesla: кто забыл на столичных штрафстоянках роскошные авто

Из наиболее дорогих авто сейчас на штрафплощадках пылятся два роскошных Rolls-Royce (стоимостью 35–45 млн рублей), три электромобиля Tesla (5–14 млн рублей) и один суперкар Lamborghini (стоимостью 25 млн рублей). Последний, кстати, под эвакуацию попадал дважды. Всего за последние несколько месяцев на штрафстоянки Москвы попало 193 Mercedes, 168 Porsche, 138 Lexus, 137 BMW, 118 различных моделей Land Rover.

Стоимость эвакуации автомобиля зависит от его категории и размера. Например, эвакуация машины категории В с мощностью двигателя свыше 250 л/с, под которую подпадают многие премиальные автомобили, стоит чуть более 9 тыс. рублей. Чтобы забрать машину, нужно оплатить штраф за неправильную парковку, стоимость эвакуации и время на штрафстоянке. Первые сутки — бесплатно, затем каждый день обойдётся от 1500 до 2900 рублей. Каждые сутки в Москве эвакуируют порядка 750–800 автомобилей.









— Эвакуаторы не смотрят на стоимость автомобиля, а правила парковки одинаковы для всех. Пожалуйста, уважайте окружающих и оставляйте авто только в разрешённых местах, — посоветовали владельцам эвакуированных машин в мэрии.

Знакомые все лица

Лайф выяснил имена некоторых владельцев дорогих машин. Например, хозяйкой нового тёмно-серого Lamborghini Aventador оказалась скандально известная блогерша и телеведущая Настя Ивлеева, недавно отметившая своё 30-летие. Она прославилась многочисленными нарушениями ПДД и внушительным пакетом штрафов.

Её суперкар стоимостью около 25 млн рублей уже дважды попадал в светские хроники после того, как автомобиль увозили на штрафстоянку: сначала за превышение скорости, а затем за парковку прямо под запрещающим дорожным знаком.

Настя и её "ламба". Фото © Instagram / _agentgirl_

На своей "малышке ламбе" блогерша накатала уже почти полтысячи штрафов, большинство из которых — за превышение скоростного режима. Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин теперь намерен добиться лишения Ивлеевой прав.

Настя Ивлеева приехала на штрафстоянку за своим Lamborghini. Видео © LIFE

Лучшие друзья девушек…

Лайф также нашёл владелицу одного из двух находящихся на штрафплощадках мэрии Rolls-Royce. Коричневое купе Wraith записано на 27-летнюю Алёну Крюкову, фотомодель из горно-алтайского села Турочак.

Несмотря на молодость, девушка обладает широкой известностью: в свои 19 лет она попала в финал всероссийского конкурса красоты "Мисс Россия — 2013", на котором завоевала титул "вице-мисс".

Алёна Крюкова. Фото © Instagram / alenakryukovaa

После этого девушка решила остаться жить в Москве, где в 2015 году её в качестве ведущей пригласил международный телеканал WF Channel. Крюкова работала на различных светских московских тусовках для звёзд отечественного шоу-бизнеса. Сегодня модель ведёт свой аккаунт в "Инстаграме", где у неё около 300 тысяч подписчиков, и много путешествует по миру.

В 2021 году девушка дважды засветилась в скандалах: в январе полиция приезжала вызволять Алёну из квартиры, в которой её насильно удерживал некий 29-летний гражданин Турции.

Впоследствии выяснилось, что это бойфренд Крюковой, и в тот раз дело решилось полюбовно. А уже в феврале во время очередной ссоры в одном из элитных столичных ночных клубов в "Москве-Сити" турок сорвал с неё золотую цепочку с бриллиантом стоимостью 300 тыс. рублей и убыл в неизвестном направлении.

Rolls-Royce Крюковой достался в 2017 году. За машиной тянется шлейф штрафов: модель 20 раз нарушила ПДД на сумму почти 21 тыс. рублей. Камеры наблюдения фиксировали не только превышение скорости, но и многократное движение автомобиля на красный. Возможно, подобный стиль вождения стал причиной ДТП, в которое Wraith угодил в июле прошлого года: в нём он помял бампер и левое крыло. Следует отметить, что, пока машина пылилась на штрафстоянке, Крюкова формально её продала. Оплачивать штрафы и забирать авто теперь будет уже новый хозяин.

Есть у Крюковой и BMW. Фото © Instagram / alenakryukovaa

Помимо Rolls-Royce на Крюковой числится и баварское купе BMW 640 стоимостью около пяти миллионов рублей. Им она владеет до сих пор. На этой машине числится всего один штраф за превышение скорости.

На штрафстоянке также задержался белый паркетник Porsche Macan (стоимость от 4,6 до 7,7 млн рублей). Его хозяйкой является 46-летняя московская предпринимательница Татьяна Журавлёва. Она работает в сфере архитектуры и дизайна и занимается обустройством квартир и домов своих клиентов. Такие специалисты ценятся, хорошо зарабатывают, поэтому неизвестно, почему она не может до сих пор вызволить свою машину.

По словам координатора движения "Общество синих ведёрок" Петра Шкуматова, есть несколько причин, по которым дорогие автомобили могут застояться на штрафстоянках.

— Например, хозяева по какой-то причине физически не могут забрать машину, — рассказал Лайфу Шкуматов. — Так бывает, когда человек уезжает на длительное время за границу. Богатому владельцу проще оплатить хранение автомобиля по возвращении, чем прерывать свои дела или отдых, тратиться на перелёты из-за границы домой и обратно. Особенно актуальны такие проблемы сейчас в карантинный период, когда въезд и выезд из стран может быть сопряжён с длительными по времени процедурами.