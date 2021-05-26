Из-за отмены рейсов иностранцы не могут вернуться домой из Белоруссии

Ряд иностранных граждан, находящихся на территории Белоруссии, не может вернуться домой из-за отмены авиарейсов. Об этом сообщили в Госпогранкомитете республики.

"В настоящее время в Государственный пограничный комитет и территориальные органы пограничной службы поступает значительное количество обращений иностранных граждан, касающихся их возвращения к месту постоянного жительства", — отметили в ведомстве, указав, что большая часть запросов связана с отменой авиарейсов перевозчиками и введением европейскими государствами запрета на полёты через белорусское воздушное пространство.