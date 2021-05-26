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Из-за отмены рейсов иностранцы не могут вернуться домой из Белоруссии

Некоторые из них застряли в транзитной зоне аэропорта. За помощью гражданам посоветовали обращаться в дипломатические представительства своих стран.

26 мая, 17:18
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Ряд иностранных граждан, находящихся на территории Белоруссии, не может вернуться домой из-за отмены авиарейсов. Об этом сообщили в Госпогранкомитете республики.

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"В настоящее время в Государственный пограничный комитет и территориальные органы пограничной службы поступает значительное количество обращений иностранных граждан, касающихся их возвращения к месту постоянного жительства", — отметили в ведомстве, указав, что большая часть запросов связана с отменой авиарейсов перевозчиками и введением европейскими государствами запрета на полёты через белорусское воздушное пространство.

В погранкомитете добавили, что не занимаются указанными вопросами. Там порекомендовали иностранцам обращаться в дипломатические и консульские представительства своих стран на территории Белоруссии.

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Напомним, что после инцидента с самолётом ЕС рекомендовал авиакомпаниям прекратить полёты над Белоруссией. Такое решение уже объявили французская Air France, австрийская Austrian Airlines, сингапурская Singapore Airlines, польские авиалинии LOT, финский национальный авиаперевозчик Finnair, испанская авиакомпания Iberia, нидерландская KLM, авиалинии Lufthansa и другие. А Украина с 26 мая полностью прекратила авиасообщение с Белоруссией. Кроме того, лидеры Евросоюза запретили белорусским авиакомпаниям летать на территорию ЕС.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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