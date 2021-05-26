Байден заявил об отсутствии у американской разведки точных данных о происхождении коронавируса

У разведки США нет достоверной информации о происхождении коронавируса. Об этом говорится в заявлении американского лидера Джо Байдена, которое распространил Белый дом.

По словам главы Штатов, американские спецслужбы уже изучали две основные версии возникновения вируса — SARS-CoV-2 появился в результате контакта с инфицированным животным или же происшествия в китайской лаборатории. Тем не менее, как отметил Байден, пока американское разведсообщество из-за нехватки информации не может определиться с вероятным сценарием возникновения коронавируса.

В связи с этим Байден вновь поручил разведке с удвоенной силой изучить все имеющиеся данные и подготовить через 90 дней новый отчёт по теме.

Ранее бывший госсекретарь США Майк Помпео назвал источником инфекции Институт вирусологии в Ухани и настаивал на том, чтобы власти КНР прокомментировали имевшие место осенью 2019 года заболевания сотрудников. Власти КНР в свою очередь отметили, что "США продолжают раскручивать теорию об утечке из лаборатории", и посоветовали ВОЗ изучить ранние случаи CoViD-19 в других странах.