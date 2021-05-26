Байден заявил об отсутствии у американской разведки точных данных о происхождении коронавируса
В связи с этим лидер США поручил с удвоенной силой изучить всю имеющуюся информацию и подготовить через 90 дней новый отчёт по теме.
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У разведки США нет достоверной информации о происхождении коронавируса. Об этом говорится в заявлении американского лидера Джо Байдена, которое распространил Белый дом.
По словам главы Штатов, американские спецслужбы уже изучали две основные версии возникновения вируса — SARS-CoV-2 появился в результате контакта с инфицированным животным или же происшествия в китайской лаборатории. Тем не менее, как отметил Байден, пока американское разведсообщество из-за нехватки информации не может определиться с вероятным сценарием возникновения коронавируса.
В связи с этим Байден вновь поручил разведке с удвоенной силой изучить все имеющиеся данные и подготовить через 90 дней новый отчёт по теме.
Ранее бывший госсекретарь США Майк Помпео назвал источником инфекции Институт вирусологии в Ухани и настаивал на том, чтобы власти КНР прокомментировали имевшие место осенью 2019 года заболевания сотрудников. Власти КНР в свою очередь отметили, что "США продолжают раскручивать теорию об утечке из лаборатории", и посоветовали ВОЗ изучить ранние случаи CoViD-19 в других странах.
Напомним, ВОЗ заявила в отчёте по итогам расследования в Ухани, что лабораторное происхождение коронавируса маловероятно. США и другие страны обеспокоились представленными выводами. Они указали на то, что независимое экспертное исследование было задержано, из-за чего учёные не имели доступа к исходным образцам.
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