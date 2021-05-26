Отправлять на пенсию старожилов отечественного шоу-бизнеса как минимум нетактично. На это в беседе с Лайфом указал музыкальный продюсер Виктор Дробыш, комментируя недавнее заявление певицы Ольги Серябкиной о том, что таким артистам, как Валерий Леонтьев, Николай Расторгуев или Олег Газманов, пора уступить дорогу молодым.

"Обсуждать возраст — это неприлично ни у женщин, ни у мужчин. В своё время Том Джонс спел Sex Bomb и зашёл во все чарты молодёжные по всему миру, и никто не вспомнил, сколько ему лет. Мы не в каком-то статистическом отделе, где проверяем, и ни в армии, где по возрасту принимают", — заявил продюсер Лайфу.

Дробыш считает, что Серябкина проявила неуважение по отношению к тому же Леонтьеву, назвав певца Леонидом, а не Валерием. Он отметил, что такие ошибки говорят о качестве сегодняшних звёзд. Кроме того, продюсер указал, что сама Серябкина никогда не собирала столько зрителей на концертных площадках, сколько сегодня легко собирают вышеупомянутые артисты, и усомнился, что когда-нибудь это произойдёт.

"Жизнь сама решит, кому уходить на покой, а кому нет, потому что я бы уже многих молодых артистов отправил на пенсию и выдохнул бы с облегчением", — добавил Дробыш.