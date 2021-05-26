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"Мы не в статистическом отделе": Дробыш раскритиковал Серябкину за слова об артистах-"пенсионерах"

Также продюсер усомнился в том, что сама экс-солистка "Серебра" когда-нибудь выступит на таких концертных площадках, которые сегодня легко собирают старожилы отечественного шоу-бизнеса.

26 мая, 17:55
<p>Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей, Клементьева Елизавета</p>

Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей, Клементьева Елизавета

Отправлять на пенсию старожилов отечественного шоу-бизнеса как минимум нетактично. На это в беседе с Лайфом указал музыкальный продюсер Виктор Дробыш, комментируя недавнее заявление певицы Ольги Серябкиной о том, что таким артистам, как Валерий Леонтьев, Николай Расторгуев или Олег Газманов, пора уступить дорогу молодым.

"Обсуждать возраст — это неприлично ни у женщин, ни у мужчин. В своё время Том Джонс спел Sex Bomb и зашёл во все чарты молодёжные по всему миру, и никто не вспомнил, сколько ему лет. Мы не в каком-то статистическом отделе, где проверяем, и ни в армии, где по возрасту принимают", — заявил продюсер Лайфу.

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Дробыш считает, что Серябкина проявила неуважение по отношению к тому же Леонтьеву, назвав певца Леонидом, а не Валерием. Он отметил, что такие ошибки говорят о качестве сегодняшних звёзд. Кроме того, продюсер указал, что сама Серябкина никогда не собирала столько зрителей на концертных площадках, сколько сегодня легко собирают вышеупомянутые артисты, и усомнился, что когда-нибудь это произойдёт.

"Жизнь сама решит, кому уходить на покой, а кому нет, потому что я бы уже многих молодых артистов отправил на пенсию и выдохнул бы с облегчением", — добавил Дробыш.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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