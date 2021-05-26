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"Может, дело не в ней?": Влад Сташевский заступился за Манижу, поставив хейтеров на место

Известный певец поразился людям, которые недовольны девушкой, высказав своё мнение и о необычной песне, и об исполнении.

26 мая, 17:38

Фото © Instagram / vlad_stashevsky и manizha

Известный 47-летний певец Влад Сташевский, который прославился в 90-х годах и теперь вернулся на сцену, ответил на вопрос Лайфа, как он относится к неоднозначному выступлению Манижи. Как только её было решено отправить на Евровидение от России, на девушку и песню тут же обрушился шквал критики. И даже после того, как Маниже удалось покорить сердца иностранцев, не все смогли смириться с девятым местом в итоговой таблице, обвинив певицу во всех грехах. Но здесь Сташевский хейтеров не поддержал.

Фото © Instagram / vlad_stashevsky

Фото © Instagram / vlad_stashevsky

Он объяснил, что песенный конкурс Евровидение уже давно имеет мало отношения к музыке, больше опираясь на политику. Поэтому угодить всем на этом фестивале, а уж тем более победить, становится очень сложно. Однако Маниже удалось составить о себе впечатление и заставить многих вновь поверить в Россию.

Фото © Instagram / manizha

Фото © Instagram / manizha

Удивительно наблюдать негатив в сторону талантливой российской исполнительницы Манижи, где, даже играя по сомнительным правилам евроконкурса, она смогла убить двух зайцев: с одной стороны, заложив социальный посыл о судьбе и правах женщин (в данном случае русских), с другой стороны, — найти выразительный художественный конфликт в музыкальной основе своего номера

Влад Сташевский

Фото © Instagram / vlad_stashevsky

Фото © Instagram / vlad_stashevsky

Сташевский отметил, что Манижа — певица с удивительным талантом, отрицать который не может никто. И всё же у многих хейтеров, среди которых отметились Милонов, Жириновский, Лоза и певица Гречка, есть целый список для недовольства. "В чём проблема, господа? Что не понравилось? Может, дело не в ней?" — задался он вопросом.

"Я нашёл свою победительницу": Иностранцам так понравилась Манижа, что они собрали чемоданы в Россию

"Я нашёл свою победительницу": Иностранцам так понравилась Манижа, что они собрали чемоданы в Россию

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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