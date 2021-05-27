"Рубин" подписал контракт с полузащитником сборной Черногории Хакшабановичем
В его послужном списке значится целый ряд клубов из Швеции, а также английский "Вест Хэм".
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Казанский "Рубин" подписал контракт с полузащитником сборной Черногории Сеадом Хакшабановичем, сообщает пресс-служба клуба.
В новой для себя команде он будет выступать под номером "99". В его послужном списке значится целый ряд шведских команд, последней из которых был "Норчёпинг". Также у него был опыт выступлений в английском "Вест Хэме". В составе сборной Черногории он провёл 17 матчей и забил один гол.
По данным шведских СМИ, трансфер Хакшабановича обошёлся "Рубину" в шесть миллионов евро, часть из этих денег получит "Вест Хэм".
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