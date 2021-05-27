"Рубин" подписал контракт с полузащитником сборной Черногории Хакшабановичем

В новой для себя команде он будет выступать под номером "99". В его послужном списке значится целый ряд шведских команд, последней из которых был "Норчёпинг". Также у него был опыт выступлений в английском "Вест Хэме". В составе сборной Черногории он провёл 17 матчей и забил один гол.