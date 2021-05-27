Футболист МЮ пожаловался на расистские оскорбления после проигранного финала ЛЕ
Манкунианцы в серии послематчевых пенальти уступили испанскому "Вильярреалу", который впервые в истории выиграл престижный трофей.
Фото © Twitter / UEFA Europa League
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд в своём твиттере пожаловался на шквал расистских оскорблений, которые пошли в его адрес после проигранного финала Лиги Европы.
"На данный момент в моих аккаунтах в социальных сетях насчитывается не менее 70 оскорблений на расовой почве. Тем, кто пытается заставить меня чувствовать себя хуже, чем я уже себя чувствую, удачи в их попытках", — написал Рашфорд.
Больше всего футболиста возмутило, что одним из самых активных авторов подобных комментариев оказался учитель математики, у которого открытый профиль в социальных сетях.
Напомним, в финале Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" уступил в серии пенальти испанскому "Вильярреалу". Решающий удар не смог забить голкипер манкунианцев Давид де Хеа, а всего команды нанесли в послематчевой серии 22 удара по воротам друг друга.
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