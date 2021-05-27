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Футболист МЮ пожаловался на расистские оскорбления после проигранного финала ЛЕ

Манкунианцы в серии послематчевых пенальти уступили испанскому "Вильярреалу", который впервые в истории выиграл престижный трофей.

27 мая, 08:15

Фото © Twitter / UEFA Europa League

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд в своём твиттере пожаловался на шквал расистских оскорблений, которые пошли в его адрес после проигранного финала Лиги Европы.

"На данный момент в моих аккаунтах в социальных сетях насчитывается не менее 70 оскорблений на расовой почве. Тем, кто пытается заставить меня чувствовать себя хуже, чем я уже себя чувствую, удачи в их попытках", — написал Рашфорд.

Больше всего футболиста возмутило, что одним из самых активных авторов подобных комментариев оказался учитель математики, у которого открытый профиль в социальных сетях.

Эмери снова король: "Вильярреал" обыграл "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги Европы

Эмери снова король: "Вильярреал" обыграл "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги Европы

Напомним, в финале Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" уступил в серии пенальти испанскому "Вильярреалу". Решающий удар не смог забить голкипер манкунианцев Давид де Хеа, а всего команды нанесли в послематчевой серии 22 удара по воротам друг друга.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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