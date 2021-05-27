Футболист МЮ пожаловался на расистские оскорбления после проигранного финала ЛЕ

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд в своём твиттере пожаловался на шквал расистских оскорблений, которые пошли в его адрес после проигранного финала Лиги Европы.

"На данный момент в моих аккаунтах в социальных сетях насчитывается не менее 70 оскорблений на расовой почве. Тем, кто пытается заставить меня чувствовать себя хуже, чем я уже себя чувствую, удачи в их попытках", — написал Рашфорд.

Больше всего футболиста возмутило, что одним из самых активных авторов подобных комментариев оказался учитель математики, у которого открытый профиль в социальных сетях.