Сборная Канады одержала первую победу на чемпионате мира по хоккею в Риге. В четвёртом матче на турнире команда Жерара Галана обыграла Норвегию со счётом 4:2.

Ещё в первом периоде "кленовые листья" ушли в отрыв, однако норвежцы сумели отыграть две шайбы и канадцам пришлось начинать всё сначала. Однако, Манджапане и Хендрик, который оформил дубль, сумели забросить важнейшие шайбы и принести команде важнейшие очки.