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Фиаско откладывается: Канада одержала первую победу на ЧМ по хоккею в Риге

В первых трёх матчах "кленовые" уступили командам США, Латвии и Германии.

26 мая, 19:55
<p>Фото © IIHF</p>

Фото © IIHF

Сборная Канады одержала первую победу на чемпионате мира по хоккею в Риге. В четвёртом матче на турнире команда Жерара Галана обыграла Норвегию со счётом 4:2.

Ещё в первом периоде "кленовые листья" ушли в отрыв, однако норвежцы сумели отыграть две шайбы и канадцам пришлось начинать всё сначала. Однако, Манджапане и Хендрик, который оформил дубль, сумели забросить важнейшие шайбы и принести команде важнейшие очки.

Сборная Великобритании одержала первую победу на ЧМ по хоккею за почти 60 лет

Сборная Великобритании одержала первую победу на ЧМ по хоккею за почти 60 лет

Добавим, что в первых трёх матчах Канада уступила Латвии, США и Германии и серьёзно осложнила себе борьбу за попадание в плей-офф.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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