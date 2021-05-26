Фиаско откладывается: Канада одержала первую победу на ЧМ по хоккею в Риге
В первых трёх матчах "кленовые" уступили командам США, Латвии и Германии.
Фото © IIHF
Сборная Канады одержала первую победу на чемпионате мира по хоккею в Риге. В четвёртом матче на турнире команда Жерара Галана обыграла Норвегию со счётом 4:2.
Ещё в первом периоде "кленовые листья" ушли в отрыв, однако норвежцы сумели отыграть две шайбы и канадцам пришлось начинать всё сначала. Однако, Манджапане и Хендрик, который оформил дубль, сумели забросить важнейшие шайбы и принести команде важнейшие очки.
Добавим, что в первых трёх матчах Канада уступила Латвии, США и Германии и серьёзно осложнила себе борьбу за попадание в плей-офф.
Комментариев: 0