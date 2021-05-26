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По стопам Басты: Боксёр Костя Цзю откроет свою промоутерскую компанию

В связи с этим бой его сына Тима Цзю в Москве становится всё более реальным.

26 мая, 18:45
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Известный российский боксёр Костя Цзю в эфире "Матч ТВ" заявил, что открывает свою промоутерскую компанию.

"Бой в Москве (сына Тима. — Прим. Лайфа) — реально. Я организовываю свою промоутерскую компанию сейчас. Понимаю, что меня засосало. Я не хотел этого делать, но одна из причин: я открыл свой зал, планирую открыть сеть залов. Для ребят нужен выплеск этой энергии", — заявил Цзю.

Он также подчеркнул, что хорошо разбирается в боксёрской тематике и знает все подводные камни, а потому сможет "дать ребятам то, что они заслуживают".

"Хотим задержаться здесь надолго": Баста готов взорвать мир бокса, и у него на это есть все шансы

"Хотим задержаться здесь надолго": Баста готов взорвать мир бокса, и у него на это есть все шансы

Ранее промоутером боксёрских турниров стал рэпер Баста. Первый состоялся 21 мая в Химках. Главным боем вечера стало противостояние Дмитрия Кудряшова и Евгения Романова, победу в котором одержал последний.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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