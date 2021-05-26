Известный российский боксёр Костя Цзю в эфире "Матч ТВ" заявил, что открывает свою промоутерскую компанию.

"Бой в Москве (сына Тима. — Прим. Лайфа) — реально. Я организовываю свою промоутерскую компанию сейчас. Понимаю, что меня засосало. Я не хотел этого делать, но одна из причин: я открыл свой зал, планирую открыть сеть залов. Для ребят нужен выплеск этой энергии", — заявил Цзю.

Он также подчеркнул, что хорошо разбирается в боксёрской тематике и знает все подводные камни, а потому сможет "дать ребятам то, что они заслуживают".