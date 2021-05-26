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Сборная Великобритании одержала первую победу на ЧМ по хоккею за почти 60 лет

До этого команда из Туманного Альбиона только уступала своим соперникам, а несколько дней назад проиграла и нашей сборной.

26 мая, 19:48
<p>Фото © britishhockey.co.uk</p>

Фото © britishhockey.co.uk

Сборная Великобритании одержала победу в матче против Белоруссии на чемпионате мира по хоккею со счётом 4:3. Отметим, что для британцев это первая виктория с 1962 года на мировых форумах.

Героем встречи стал Лиам Кирк, на счету которого сразу две шайбы в ворота белорусов. При этом по ходу матча отрыв британцев составлял 3 шайбы, однако в третьем периоде подопечные Михаила Захарова сумели приблизиться к сопернику, но догнать не получилось.

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В следующем матче Великобритания сыграет со Швецией, а сборная Белоруссии сыграет против Дании.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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