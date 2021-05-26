Сборная Великобритании одержала первую победу на ЧМ по хоккею за почти 60 лет

Сборная Великобритании одержала победу в матче против Белоруссии на чемпионате мира по хоккею со счётом 4:3. Отметим, что для британцев это первая виктория с 1962 года на мировых форумах.

Героем встречи стал Лиам Кирк, на счету которого сразу две шайбы в ворота белорусов. При этом по ходу матча отрыв британцев составлял 3 шайбы, однако в третьем периоде подопечные Михаила Захарова сумели приблизиться к сопернику, но догнать не получилось.