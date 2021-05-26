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СМИ: Зидан собрался уходить из "Реала"

Впервые с сезона 2009–2010 годов этот футбольный клуб не выиграл ни одного трофея.

26 мая, 22:00
<p>Фото © ТАСС / Adam Davy</p>

Фото © ТАСС / Adam Davy

Главный тренер мадридского футбольного клуба "Реал" Зинедин Зидан намерен покинуть этот пост. Об этом сообщает на своей странице в Twitter журналист Sky Sport Фабрицио Романо.

Этот футбольный клуб в текущем сезоне занял второе место в чемпионате Испании. А в Лиге чемпионов команда остановилась на стадии полуфинала. Впервые с сезона 2009–2010 годов "Реал" не выиграл ни одного трофея. Зидан на прошлой неделе заявлял, что намерен принять решение о своём будущем в ближайшие дни.

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Ранее Лайф рассказывал, что "Челси" вышел в финал Лиги чемпионов благодаря домашней победе над "Реалом" со счётом 2:0. Автором первого гола в ответном матче 1/2 финала стал Тимо Вернер. 25-летний нападающий забил головой в пустые ворота.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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