СМИ: Зидан собрался уходить из "Реала"

Главный тренер мадридского футбольного клуба "Реал" Зинедин Зидан намерен покинуть этот пост. Об этом сообщает на своей странице в Twitter журналист Sky Sport Фабрицио Романо.

Этот футбольный клуб в текущем сезоне занял второе место в чемпионате Испании. А в Лиге чемпионов команда остановилась на стадии полуфинала. Впервые с сезона 2009–2010 годов "Реал" не выиграл ни одного трофея. Зидан на прошлой неделе заявлял, что намерен принять решение о своём будущем в ближайшие дни.