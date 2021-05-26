"Вильярреал" стал победителем Лиги Европы, обыграв в финальном матче "Манчестер Юнайтед". В основное время команды по разу забили друг другу, а судьба встречи решилась в серии пенальти.

С первых минут стало понятно: борьба будет ожесточённой. Команды не стеснялись идти в стыки и уж тем более — создавать моменты. Однако до стопроцентных шансов долгое время не доходило. Так было до 28-й минуты, когда Жерар Морено смог уйти от защитников "МЮ" на штрафном, и открыл счёт. После этого манкунианцы попытались переломить ход игры, но моментов у ворот "Вильярреала" больше не стало.

После перерыва сценарий игры был абсолютно предсказуемым: "Юнайтед" побежал вперёд, ибо положение дел их не устраивало. Отыграться удалось через 10 минут после начала второго тайма: Кавани после серии рикошетов отправил мяч точно в сетку ворот. Сбавлять обороты "красные дьяволы" не собирались. Однако и испанцы не намеривались открываться, понимая, к чему это может привести. Как итог, определить победителя в основное время не получилось, а потому всех ждали дополнительные таймы.

Они, к слову, тоже болельщиков забитыми мячами не порадовали. Команды, осознавая все риски, играли предельно осторожно, окончательно усыпив тех, кто уже после 90 минут готовился отойти на боковую. Всех ждала серия пенальти, где удача улыбнулась именно "Вильярреалу". К слову, команды нанесли 22 удара. Унай Эмери в четвёртый раз в карьере побеждает в Лиге Европы, снова подтверждая статус короля этого турнира.