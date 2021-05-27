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Загитова не выступит на Олимпиаде в Пекине

Ранее стало известно, что она не попала в состав сборной на предстоящий сезон.

27 мая, 08:33
<p>Фото © ТАСС / Олег Бухарев</p>

Фото © ТАСС / Олег Бухарев

Фигуристка Алина Загитова точно не выступит на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом РБК сообщил президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков.

"Нет, нет, нет, точно. Мы желаем Алине всяческих успехов, очень надеемся, что у неё всё будет получаться", — заявил Горшков.

Слуцкая заявила, что Медведеву и Загитову больше никто не видит в большом спорте

Слуцкая заявила, что Медведеву и Загитову больше никто не видит в большом спорте

Ранее стало известно, что Алина Загитова и Евгения Медведева не вошли в состав сборной России на олимпийский сезон. При этом именно они принимали участие на последних играх в Пхёнчхане, где завоевали золото и серебро соответственно.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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