Загитова не выступит на Олимпиаде в Пекине

Фигуристка Алина Загитова точно не выступит на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом РБК сообщил президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков.

"Нет, нет, нет, точно. Мы желаем Алине всяческих успехов, очень надеемся, что у неё всё будет получаться", — заявил Горшков.