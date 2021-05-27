Загитова не выступит на Олимпиаде в Пекине
Ранее стало известно, что она не попала в состав сборной на предстоящий сезон.
Фото © ТАСС / Олег Бухарев
Фигуристка Алина Загитова точно не выступит на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом РБК сообщил президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков.
"Нет, нет, нет, точно. Мы желаем Алине всяческих успехов, очень надеемся, что у неё всё будет получаться", — заявил Горшков.
Ранее стало известно, что Алина Загитова и Евгения Медведева не вошли в состав сборной России на олимпийский сезон. При этом именно они принимали участие на последних играх в Пхёнчхане, где завоевали золото и серебро соответственно.
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