Бастрыкин назвал причину трагедии в казанской гимназии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что трагедия в казанской гимназии № 175 произошла из-за отсутствия в учебном заведении охраны. Как отметил глава ведомства, за неё не хотели платить родители школьников.

Бастрыкин также раскритиковал выполнение поручений по школам после трагедии в колледже в Керчи, произошедшей в октябре 2018 года. Тогда студент четвёртого курса Владислав Росляков устроил стрельбу в учебном заведении и потом взорвал там бомбу. Преступник покончил с собой. В результате трагедии погиб 21 человек, из них 16 студентов и пять сотрудников колледжа. Различные ранения и травмы получили 50 человек.