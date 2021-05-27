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Бастрыкин назвал причину трагедии в казанской гимназии

Жертвами нападения, которое устроил бывший ученик, стали девять человек — двое педагогов и семеро детей. Часть пострадавших при стрельбе остаётся в больницах.

27 мая, 08:49
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<p>Фото © ТАСС / Зарецкий Максим</p>

Фото © ТАСС / Зарецкий Максим

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что трагедия в казанской гимназии № 175 произошла из-за отсутствия в учебном заведении охраны. Как отметил глава ведомства, за неё не хотели платить родители школьников.

Бастрыкин также раскритиковал выполнение поручений по школам после трагедии в колледже в Керчи, произошедшей в октябре 2018 года. Тогда студент четвёртого курса Владислав Росляков устроил стрельбу в учебном заведении и потом взорвал там бомбу. Преступник покончил с собой. В результате трагедии погиб 21 человек, из них 16 студентов и пять сотрудников колледжа. Различные ранения и травмы получили 50 человек.

"Сегодня вернулись к поручениям, которые были даны руководством страны и правительством. Докладываю: 50% из всех поручений, которые давались в широком плане, начиная от охраны школ, заканчивая воспитательной работой, не исполнены — вот результат", — указал председатель СК в ходе военно-научной конференции в Москве.

Лайф узнал, как вёл себя казанский стрелок незадолго до нападения на гимназию

Лайф узнал, как вёл себя казанский стрелок незадолго до нападения на гимназию

Напомним, 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в школе в Казани, которую окончил три года назад. В результате погибло девять человек — семеро детей и двое учителей. СКР пока не рассматривает дело Галявиева по статье "Терроризм". Однако такой вариант не исключён по мере появления новых подробностей в ходе расследования. Сейчас молодой человек арестован на два месяца.

Ещё одного пострадавшего при стрельбе в казанской гимназии ребёнка выписали из больницы

Ещё одного пострадавшего при стрельбе в казанской гимназии ребёнка выписали из больницы

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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