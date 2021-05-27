В МИД ФРГ назвали "очень важной" будущую встречу Путина и Байдена

Евросоюз готов к диалогу с Россией, и предстоящая встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена очень важна для обсуждения ряда международных вопросов. Об этом завил глава МИД Германии Хайко Маас по прибытии на встречу с европейскими коллегами в Лиссабоне.

"Мы хотим диалога [c РФ]. Для этого встреча президентов Путина и Байдена очень важна. Есть важные вопросы — разоружение, интеграция России в усилия по борьбе с изменением климата. Тем достаточно, в том числе конфликтных", — сказал Маас.