В МИД ФРГ назвали "очень важной" будущую встречу Путина и Байдена
Там отметили, что тем для обсуждения, в том числе конфликтных, достаточно. Например, вопрос разоружения и интеграции РФ в усилия по борьбе с изменением климата.
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Евросоюз готов к диалогу с Россией, и предстоящая встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена очень важна для обсуждения ряда международных вопросов. Об этом завил глава МИД Германии Хайко Маас по прибытии на встречу с европейскими коллегами в Лиссабоне.
"Мы хотим диалога [c РФ]. Для этого встреча президентов Путина и Байдена очень важна. Есть важные вопросы — разоружение, интеграция России в усилия по борьбе с изменением климата. Тем достаточно, в том числе конфликтных", — сказал Маас.
Ранее в Кремле подтвердили, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча двух лидеров с момента вступления последнего в должность президента США. Поездка в Женеву также станет первым зарубежным визитом российского лидера с января 2020 года, когда он посетил Израиль и Палестину.
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