СМИ узнали о возможном итоге встречи Путина с Байденом

Власти России не ожидают "перезагрузки" отношений Москвы и Вашингтона после встречи президента РФ Владимиром Путины и США Джо Байденом. Однако некоторые позитивные результаты саммит всё же может принести. Об этом пишет газета "Коммерсант".

Источник издания в госструктурах рассказал, что одном из возможных результатов встречи может стать "локальное потепление". Наиболее вероятно, что договоренности будут достигнуты в сферах стратегической стабильности и условиях работы дипломатов. Результат переговоров может быть не закреплен на бумаге, это будет только устное определение общей позиции.