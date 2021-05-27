Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

СМИ узнали о возможном итоге встречи Путина с Байденом

Предполагается, что договоренности будут достигнуты в двух сферах: стратегической стабильности и условиях работы дипломатов.

27 мая, 02:17
<p>Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба президента РФ, AP Photo / Evan Vucci</p>

Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба президента РФ, AP Photo / Evan Vucci

Власти России не ожидают "перезагрузки" отношений Москвы и Вашингтона после встречи президента РФ Владимиром Путины и США Джо Байденом. Однако некоторые позитивные результаты саммит всё же может принести. Об этом пишет газета "Коммерсант".

Источник издания в госструктурах рассказал, что одном из возможных результатов встречи может стать "локальное потепление". Наиболее вероятно, что договоренности будут достигнуты в сферах стратегической стабильности и условиях работы дипломатов. Результат переговоров может быть не закреплен на бумаге, это будет только устное определение общей позиции.

Кремль не ждёт перезагрузки отношений от встречи Путина и Байдена, но призывает не умалять её значения

Кремль не ждёт перезагрузки отношений от встречи Путина и Байдена, но призывает не умалять её значения

Ранее в Кремле подтвердили, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча двух лидеров с момента вступления последнего в должность президента США. Поездка в Женеву также станет первым зарубежным визитом российского лидера с января 2020 года, когда он посетил Израиль и Палестину.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Путин потребовал в срок сдать 20 кораблей дальней морской зоны

вчера в 20:42

Байден заявил об отсутствии у американской разведки точных данных о происхождении коронавируса

вчера в 17:45

Белорусский гамбит: транзитная война с Белоруссией опустошит Прибалтику

вчера в 21:40

Повысить налоги в несколько раз для зажиточных граждан предложили в России

сегодня в 02:29

"Амур" не арестован: В Японии рассказали о разбирательствах по поводу кораблекрушения

сегодня в 01:59

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1