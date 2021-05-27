СМИ узнали о возможном итоге встречи Путина с Байденом
Предполагается, что договоренности будут достигнуты в двух сферах: стратегической стабильности и условиях работы дипломатов.
Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба президента РФ, AP Photo / Evan Vucci
Власти России не ожидают "перезагрузки" отношений Москвы и Вашингтона после встречи президента РФ Владимиром Путины и США Джо Байденом. Однако некоторые позитивные результаты саммит всё же может принести. Об этом пишет газета "Коммерсант".
Источник издания в госструктурах рассказал, что одном из возможных результатов встречи может стать "локальное потепление". Наиболее вероятно, что договоренности будут достигнуты в сферах стратегической стабильности и условиях работы дипломатов. Результат переговоров может быть не закреплен на бумаге, это будет только устное определение общей позиции.
Кремль не ждёт перезагрузки отношений от встречи Путина и Байдена, но призывает не умалять её значения
Ранее в Кремле подтвердили, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча двух лидеров с момента вступления последнего в должность президента США. Поездка в Женеву также станет первым зарубежным визитом российского лидера с января 2020 года, когда он посетил Израиль и Палестину.
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