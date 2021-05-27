Американский космический мини-шаттл X-37B может нанести ядерный удар по России лишь при определённых условиях, которые маловероятны. Об этом пишет автор американского журнала Popular Mechanics Кайл Мизоками.

"Единственный способ, при котором использование X-37B могло бы иметь хоть какой-то смысл, — это если бомбардировщик выберет орбитальный маршрут, который позволит ему приблизиться к России с того направления, где системы раннего предупреждения не смогут его обнаружить", — полагает Мизоками.

Он утверждает, что, даже если это удастся сделать, быть полностью незамеченным у шаттла не получится. Поэтому для нанесения более мощного удара по России США понадобятся бомбардировщики, подводные лодки и ракеты наземного базирования.

"Русские заранее увидят приближающийся космический аппарат. Такой вот сюрприз. Не существует реального способа, при котором США могут нанести внезапный ядерный удар по России и избежать возмездия, и никакой гипотетический космолёт, оснащённый ядерным оружием, не сделает это более вероятным", — резюмировал автор материала.