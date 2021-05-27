Названы вакансии с доходом почти 200 тысяч рублей в месяц

Строителям на вахте в Подмосковье и Иркутской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком АО, а также в Красноярском крае готовы платить 64,4 тысячи рублей в месяц, а вот сварщик под Владимиром может заработать и 150 тысяч. Труд комплектовщиков-фасовщиков в Подмосковье и Хакасии оценивается в 82 000, они же в Поморье могут заработать 190 000. Об этом сообщает РГ со ссылкой на данные сервиса "VK работа".

Отмечается, что за год заметно выросли зарплаты, которые предлагают разнорабочим, — на 26% до 66,7 тысячи рублей в месяц. У грузчиков ежемесячный доход за год вырос в среднем на 22% до 71 тысячи рублей.

В Ленобласти больше, чем в других регионах, нужны охранники, их там ждут на зарплату в 48 тысяч рублей, а в Омской области требуются инженеры, им предлагают 66 тысяч. Доход повара в Бурятии составит 53 200 рублей, а механик на Сахалине может заработать 150 000. Анализ показал, что молодёжь до 24 лет предпочитает работать грузчиками, дорожными рабочими, кассирами и комплектовщиками-фасовщиками. Соискатели до 44 лет выбирают вакансии строителей, водителей, машинистов, грузчиков и тех же комплектовщиков-фасовщиков. Кандидаты старше 45 откликаются на объявления о найме бетонщиков, каменщиков, маляров, охранников и уборщиков.