Только купленный гироскутер — об дерево: Под Самарой водная прогулка закончилась трагедией
Одну женщину нашли погибшей на месте аварии, вторая пропала без вести. Удар был очень мощным.
Гидроцикл протаранил дерево. Фото © LIFE
В Самарской области на реке Большая Кинель гидроцикл протаранил дерево на берегу, один человек погиб. Как стало известно Лайфу, сообщение об инциденте поступило в дежурную часть управления МВД России по региону 26 мая. На фото с места происшествия видно, что судно практически уничтожено после удара о ствол.
Погибла водитель гидроцикла С. Михайлова 1992 года рождения. Пассажирка Н. Захарова 1981 года рождения пропала, идут поиски. Как сообщил Лайфу источник в местных правоохранительных органах, водный скутер был куплен два дня назад, прав на его вождение у женщин не было.
А во Владивостоке ранее 15-летний подросток утонул во время дайвинга. Парень зацепился за препятствие и не смог выбраться из воды.
Комментариев: 0