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Только купленный гироскутер — об дерево: Под Самарой водная прогулка закончилась трагедией

Одну женщину нашли погибшей на месте аварии, вторая пропала без вести. Удар был очень мощным.

27 мая, 00:23

Гидроцикл протаранил дерево. Фото © LIFE

В Самарской области на реке Большая Кинель гидроцикл протаранил дерево на берегу, один человек погиб. Как стало известно Лайфу, сообщение об инциденте поступило в дежурную часть управления МВД России по региону 26 мая. На фото с места происшествия видно, что судно практически уничтожено после удара о ствол.

  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE

Фото © LIFE

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Погибла водитель гидроцикла С. Михайлова 1992 года рождения. Пассажирка Н. Захарова 1981 года рождения пропала, идут поиски. Как сообщил Лайфу источник в местных правоохранительных органах, водный скутер был куплен два дня назад, прав на его вождение у женщин не было.

Столкнувшееся с российским "Амуром" японское судно не подавало сигналов в условиях тумана

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А во Владивостоке ранее 15-летний подросток утонул во время дайвинга. Парень зацепился за препятствие и не смог выбраться из воды.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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