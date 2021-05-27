В Самарской области на реке Большая Кинель гидроцикл протаранил дерево на берегу, один человек погиб. Как стало известно Лайфу, сообщение об инциденте поступило в дежурную часть управления МВД России по региону 26 мая. На фото с места происшествия видно, что судно практически уничтожено после удара о ствол.





Погибла водитель гидроцикла С. Михайлова 1992 года рождения. Пассажирка Н. Захарова 1981 года рождения пропала, идут поиски. Как сообщил Лайфу источник в местных правоохранительных органах, водный скутер был куплен два дня назад, прав на его вождение у женщин не было.