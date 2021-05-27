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Власти Петербурга объяснили снос десятков балконов в центре города

Работы ведутся по десяти адресам. В администрации заверили, что эти здания не относятся к культурному наследию.

27 мая, 00:03
<p>Фото © Кадр из видео телеканала "Санкт-Петербург"</p>

Фото © Кадр из видео телеканала "Санкт-Петербург"

В Санкт-Петербурге принято решение снести более 30 аварийных балконов. Работы ведутся на десяти зданиях в центре города. В Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры заверили, что эти дома не имеют статуса объектов культурного наследия.

"Здания, расположенные по адресам: 3-я Советская ул., д. 32, лит. А, 4-я Советская улица, д. 31–33/10, лит. А, 5-я Советская, д. 31–33, лит. Б (фасад по Дегтярной улице), Греческий пр., д. 19, лит. А, Дегтярная ул., д. 11/35, лит. А, Дегтярная ул., д. 13, лит. А, Ковенский пер., д. 14, лит. А, Кирилловская ул., д. 20, лит. А, Литейный пр., д 54, лит. А, Невский пр., д. 107, лит. А — не относятся к числу объектов (выявленных объектов) культурного наследия", — приводит телеканал "Санкт-Петербург" комментарий ведомства.

Под Тулой на голову ребёнка рухнул кусок бетонной плиты с балкона

Под Тулой на голову ребёнка рухнул кусок бетонной плиты с балкона

Соответственно, контроль за выполнением работ на зданиях к компетенции КГИОП не относится, разрешение на демонтаж балконов не нужно, заявили в ведомстве.

Ранее Лайф рассказывал, что в Ижевске две девушки чудом не стали жертвами рухнувшей части балкона. Этот инцидент попал на видео.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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