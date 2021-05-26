Россиянин забрался под кассу в супермаркете, устроил погром и умер. Видео © Mash

Житель подмосковных Люберец устроил погром в одном из местных супермаркетов. Он издавал нечленораздельные звуки, распылил огнетушитель, разбил десятки бутылок с алкоголем. Когда его попытались остановить очевидцы, он перестал подавать признаки жизни. В случившемся теперь разбираются следователи.

"Двое покупателей, находящихся в магазине, остановили мужчину: удерживая за руки, положили его на пол. В какой-то момент мужчина перестал подавать признаки жизни", — рассказали в СУ СК России по Московской области.

Там уточнили, что, по полученному заключению эксперта, мужчина скончался от отравления неустановленным наркотическим веществом. Следователи опрашивают свидетелей, выясняют все обстоятельства.