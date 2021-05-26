В Пентагоне отказались признать Россию врагом

В Минобороны США никто не называет Россию врагом Штатов или НАТО. Использовать такое определение отказался пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Так на регулярном брифинге для журналистов он прокомментировал слова сотрудника СМИ, который назвал Россию врагом НАТО, говоря о грядущих учениях военных инженеров Сербии и РФ.

"Никто (в Пентагоне. — Прим. Лайфа) не называет Россию врагом. Это вы сделали, но это не то определение, которое бы мы использовали относительно России", — сказал Кирби.

Кирби признался, что не обладает данными по поводу российско-сербских учений. Он отметил, что две независимые страны сами могут решать вопросы — о таких манёврах в частности и о двусторонних отношениях в целом.