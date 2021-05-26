Петербуржцы получили возможность рисовать граффити Достоевского вместе с художниками. Видео © ВКонтакте / Видео | Питер

Жителям и гостям Санкт-Петербурга художники Илья Сибиряткин и Артём Бурж из коллектива HoodGraff предоставили возможность принять участие в создании портрета русского писателя Фёдора Достоевского. Акция проходила в рамках работы XVI Санкт-Петербургского международного книжного салона. Планшет с изображением писателя установили у сцены на Дворцовой площади.

"Мы хотели ко Дню литературного Петербурга сделать портрет Фёдора Достоевского как одного из самых знаменитых писателей. И хотели бы, чтобы горожане увидели, как процесс создания портрета происходит в жизни", — приводит слова Артёма Буржа газета "Петербургский дневник".

Каждому желающему принять участие в создании портрета был предоставлен баллончик, с помощью которого он дорисовывал элементы картины.