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Петербуржцы получили возможность рисовать граффити Достоевского вместе с художниками

Таким образом авторы хотели показать горожанам и гостям города, как создаются картины. Акция приурочена к 200-летию со дня рождения писателя.

26 мая, 22:20

Петербуржцы получили возможность рисовать граффити Достоевского вместе с художниками. Видео © ВКонтакте / Видео | Питер

Жителям и гостям Санкт-Петербурга художники Илья Сибиряткин и Артём Бурж из коллектива HoodGraff предоставили возможность принять участие в создании портрета русского писателя Фёдора Достоевского. Акция проходила в рамках работы XVI Санкт-Петербургского международного книжного салона. Планшет с изображением писателя установили у сцены на Дворцовой площади.

"Мы хотели ко Дню литературного Петербурга сделать портрет Фёдора Достоевского как одного из самых знаменитых писателей. И хотели бы, чтобы горожане увидели, как процесс создания портрета происходит в жизни", — приводит слова Артёма Буржа газета "Петербургский дневник".

Каждому желающему принять участие в создании портрета был предоставлен баллончик, с помощью которого он дорисовывал элементы картины.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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