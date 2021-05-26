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Трубы проткнули две фуры, "срезав" кабины во время аварии

Участниками ДТП стали грузовики из четырёх регионов, предполагаемый виновник произошедшего погиб.

26 мая, 21:55
<p>Трубы пробили две фуры. Фото © <a href="https://www.e1.ru/text/incidents/2021/05/26/69936410/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">e1.ru</a></p>

Трубы пробили две фуры. Фото © e1.ru

Четыре фуры столкнулись на трассе Екатеринбург – Тюмень в Свердловской области. По предварительной информации, водитель КамАЗа с 30-летним стажем врезался в три грузовика, которые остановились на запрещающий сигнал светофора. Он погиб на месте. Ещё один человек легко пострадал, двое других шофёров отделались испугом.

  • От удара трубы развалился кузов машины. Фото © e1.ru
    От удара трубы развалился кузов машины. Фото © e1.ru
  • ДТП: трубы пробили фуры. Фото © e1.ru
    ДТП: трубы пробили фуры. Фото © e1.ru

От удара трубы развалился кузов машины. Фото © e1.ru

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"Пострадал водитель DAF, он отказался от госпитализации. Погибший шофёр был жителем Ревды, остальные участники ДТП живут в Ленинградской, Челябинской областях и Пермском крае", — сообщает E1.RU со ссылкой на представителей регионального ГИБДД.

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По словам очевидца, когда четвёртая, сзади стоявшая на светофоре, фура врезалась во впереди стоявшие грузовики, трубы прошли через две машины, буквально срезав кабины.

"Там идёт ремонт дороги. Светофор стоял, горел красный свет. Три фуры стояли на красный, и четвёртая врезалась в них, трубы прошли через две машины, то есть срезало три кабины, я в первый раз такое вижу", — рассказывает очевидец ДТП.

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Признаков опьянения ни у одного из участников аварии не обнаружили. Автомобили убрали, движение восстановили.

Ранее Лайф рассказывал, что СК предъявлено обвинение по делу о смертельном ДТП с юными баскетболистками на Ставрополье. Тогда в результате страшной аварии погибло пять детей в возрасте от 12 до 14 лет. Ещё более 10 человек получили различные травмы.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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