Штрафы пока остаются в России оптимальной мерой для воздействия на американскую IT-корпорацию Google, которая допускает нарушения. Однако возможны и другие, более "радикальные меры". Об этом заявил руководитель Роскомнадзора Андрей Липов.

"На сегодняшний день мы считаем, что пока штрафов достаточно. Мы специально их вводили для того, чтобы дифференцировать ответственность. Почему мы видим, что это важно? Потому что наказание деньгами всё-таки связано в том числе с работой людей, которые трудятся в этих соцсетях. У сотрудников появляется свой внутренний KPI ответственности, и это работает", — пояснил он свою позицию журналистам.

По мнению Липова, руководство спрашивает менеджеров: "Почему нас штрафуют?". Если же нынешние меры потеряют эффективность, возможны будут и другие шаги. Их арсенал расширится, если вступит в силу закон об обязанности зарубежных IT-компаний открыть в России филиалы или представительства.

"Мы будем ограничивать возможности рекламы на том или ином сервисе. Google же много денег зарабатывает на YouTube в России. Придётся зарабатывать чуть меньше, видимо. Или вообще не зарабатывать, посмотрим", — добавил Липов.