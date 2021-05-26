Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Путин потребовал в срок сдать 20 кораблей дальней морской зоны

Также глава государства указал на необходимость вовремя поставить ВКС 145 новых и модернизированных воздушных судов.

26 мая, 20:42
<p>Фото © Пресс-служба президента РФ</p>

Фото © Пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин на совещании, посвящённом выполнению гособоронзаказа, потребовал в срок поставлять вооружение в войска, в том числе в положенное время завершить строительство 20 надводных кораблей.

"Важно и впредь чётко в срок, по запланированному графику поставлять в войска перспективные образцы вооружения и техники, особенно с длительными технологическими циклами производства", — сказал Путин на совещании в Сочи.

Президент уточнил, что речь идёт прежде всего о технике для ВКС и ВМФ. В том числе о строительстве и модернизации 20 надводных кораблей дальней морской зоны, а также о поставке в ВКС 145 новых и модернизированных воздушных судов.

Путин призвал "держать руку на пульсе" из-за факторов нестабильности в экономике

Путин призвал "держать руку на пульсе" из-за факторов нестабильности в экономике

Кроме того, глава государства попросил на совещании осветить вопросы, связанные с увеличением возможностей орбитальной группировки космических аппаратов, как военного, так и двойного назначения.

Лайф рассказывал, что Путин назвал хорошим показателем выполнение гособоронзаказа на 99,8% в 2020 году, несмотря на пандемию.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Хороший показатель: Путин заявил о выполнении гособоронзаказа на 99,8% в 2020 году, несмотря на пандемию

сегодня в 18:56

Три бомбардировщика Ту-22м3 впервые приземлились на авиабазе Хмеймим в Сирии

вчера в 04:42

Белорусский гамбит: транзитная война с Белоруссией опустошит Прибалтику

сегодня в 21:40

Мальчик заступился за сверстника: Лайф узнал новые подробности об избиении ребёнка 41-летним мужчиной

сегодня в 21:44

Момент творения: в лаборатории вырастили сердце человеческого эмбриона — видео

сегодня в 21:40

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1