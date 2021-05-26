Путин потребовал в срок сдать 20 кораблей дальней морской зоны

Президент РФ Владимир Путин на совещании, посвящённом выполнению гособоронзаказа, потребовал в срок поставлять вооружение в войска, в том числе в положенное время завершить строительство 20 надводных кораблей.

"Важно и впредь чётко в срок, по запланированному графику поставлять в войска перспективные образцы вооружения и техники, особенно с длительными технологическими циклами производства", — сказал Путин на совещании в Сочи.

Президент уточнил, что речь идёт прежде всего о технике для ВКС и ВМФ. В том числе о строительстве и модернизации 20 надводных кораблей дальней морской зоны, а также о поставке в ВКС 145 новых и модернизированных воздушных судов.

Кроме того, глава государства попросил на совещании осветить вопросы, связанные с увеличением возможностей орбитальной группировки космических аппаратов, как военного, так и двойного назначения.