Владимир Путин заявил о выполнении гособоронзаказа на 99,8% в прошлом году, несмотря на пандемию. Видео © LIFE

В 2020 году гособоронзаказ был выполнен на 99,8%, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом на совещании с руководством Минобороны и представителями оборонно-промышленного комплекса заявил президент России Владимир Путин.

"Задания гособоронзаказа в прошлом году были выполнены на 99,8%. Это хороший показатель", — сказал глава РФ.

Вместе с тем Путин отметил, что эпидемия CoViD-19 оказала существенное влияние на экономику. По словам президента, своевременно принятые в стране меры позволили "сохранить ритмичность и устойчивость работы всех производственных процессов, темпов проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также серийного производства, модернизации, ремонта вооружения и военной техники".

"С непростыми проблемами столкнулись предприятия оборонно-промышленного комплекса, но вы их поддерживали, как и гражданскую часть нашей промышленности", — обратился Путин к участникам совещания.

При этом глава государства подчеркнул важность обеспечения российских войск перспективными образцами вооружения и боевой техники "чётко в срок, согласно запланированному графику", особенно изделиями "с длительными технологическими циклами производства".