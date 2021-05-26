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Хороший показатель: Путин заявил о выполнении гособоронзаказа на 99,8% в 2020 году, несмотря на пандемию

При этом президент отметил серьёзное влияние эпидемии коронавируса на экономику России.

26 мая, 18:56

Владимир Путин. Скриншот видео © LIFE

Владимир Путин заявил о выполнении гособоронзаказа на 99,8% в прошлом году, несмотря на пандемию. Видео © LIFE

В 2020 году гособоронзаказ был выполнен на 99,8%, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом на совещании с руководством Минобороны и представителями оборонно-промышленного комплекса заявил президент России Владимир Путин.

"Задания гособоронзаказа в прошлом году были выполнены на 99,8%. Это хороший показатель", — сказал глава РФ.

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Вместе с тем Путин отметил, что эпидемия CoViD-19 оказала существенное влияние на экономику. По словам президента, своевременно принятые в стране меры позволили "сохранить ритмичность и устойчивость работы всех производственных процессов, темпов проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также серийного производства, модернизации, ремонта вооружения и военной техники".

"С непростыми проблемами столкнулись предприятия оборонно-промышленного комплекса, но вы их поддерживали, как и гражданскую часть нашей промышленности", — обратился Путин к участникам совещания.

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При этом глава государства подчеркнул важность обеспечения российских войск перспективными образцами вооружения и боевой техники "чётко в срок, согласно запланированному графику", особенно изделиями "с длительными технологическими циклами производства".

Ранее Лайф сообщал, что Владимир Путин заявил о недопустимости введения обязательной вакцинации от коронавируса. Люди должны самостоятельно осознать, что отказ от прививки несёт в себе риски, отметил российский лидер.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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