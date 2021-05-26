Миллиардеру надоело: Безос назвал точную дату своего ухода из Amazon
У него есть и другие проекты, в том числе компания, которая в этом году начинает "возить" туристов в космос.
Джефф Безос. Фото © ТАСС / Graeme Jennings
Американский миллиардер, гендиректор и основатель компании Amazon Джефф Безос на собрании акционеров в среду объявил, что уходит из неё 5 июля. Об этом сообщает Bloomberg.
Уход из компании Безос анонсировал ещё три месяца назад, но тогда не уточнял, когда именно. Amazon была основана им ещё в 1994 году и к этому времени сделала его богатейшим человеком мира с состоянием более $170 млрд.
Главой компании станет Энди Джесси, который сейчас возглавляет облачный сервис Amazon Web Services. Безос же решил сосредоточиться на новых проектах и инициативах, в Amazon он останется лишь исполнительным председателем.
Лайф рассказывал, что у Безоса также есть компания Blue Origin, которая в этом году запускает проект туристических полётов на околоземную орбиту. Она уже объявила розыгрыш одного из билетов.
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