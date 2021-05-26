Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Миллиардеру надоело: Безос назвал точную дату своего ухода из Amazon

У него есть и другие проекты, в том числе компания, которая в этом году начинает "возить" туристов в космос.

26 мая, 20:17
<p>Джефф Безос. Фото © ТАСС / Graeme Jennings</p>

Джефф Безос. Фото © ТАСС / Graeme Jennings

Американский миллиардер, гендиректор и основатель компании Amazon Джефф Безос на собрании акционеров в среду объявил, что уходит из неё 5 июля. Об этом сообщает Bloomberg.

Уход из компании Безос анонсировал ещё три месяца назад, но тогда не уточнял, когда именно. Amazon была основана им ещё в 1994 году и к этому времени сделала его богатейшим человеком мира с состоянием более $170 млрд.

Главой компании станет Энди Джесси, который сейчас возглавляет облачный сервис Amazon Web Services. Безос же решил сосредоточиться на новых проектах и инициативах, в Amazon он останется лишь исполнительным председателем.

Бывшая жена богатейшего человека мира вышла замуж за школьного учителя

Бывшая жена богатейшего человека мира вышла замуж за школьного учителя

Лайф рассказывал, что у Безоса также есть компания Blue Origin, которая в этом году запускает проект туристических полётов на околоземную орбиту. Она уже объявила розыгрыш одного из билетов.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1