Американский миллиардер, гендиректор и основатель компании Amazon Джефф Безос на собрании акционеров в среду объявил, что уходит из неё 5 июля. Об этом сообщает Bloomberg.

Уход из компании Безос анонсировал ещё три месяца назад, но тогда не уточнял, когда именно. Amazon была основана им ещё в 1994 году и к этому времени сделала его богатейшим человеком мира с состоянием более $170 млрд.

Главой компании станет Энди Джесси, который сейчас возглавляет облачный сервис Amazon Web Services. Безос же решил сосредоточиться на новых проектах и инициативах, в Amazon он останется лишь исполнительным председателем.