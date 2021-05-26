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Сердце не выдержало: Пенсионер умер в Керчи из-за неработающего лифта

В ситуации начали разбираться Следственный комитет РФ и прокуратура. Вопросы есть к тем, кто отвечает за работу подъёмника.

26 мая, 20:07
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Крыму местное управление СК РФ и прокуратура проверяют информацию из соцсетей, что пенсионер из Керчи поднялся на 14-й этаж и умер из-за того, что там не работал лифт. По предварительной версии, у пожилого человека не выдержало сердце.

"ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю организована процессуальная проверка по факту смерти пожилого жителя Керчи, который скончался сегодня, по предварительным данным, в результате атеросклеротической болезни сердца. Вместе с тем в социальных сетях жители Керчи сообщают, что в их подъезде, где скончался пожилой мужчина, на протяжении длительного времени не функционирует лифт", — сообщает пресс-служба прокуратуры.

В Воронеже инвалид уже три года является "узником" в своей квартире из-за отсутствия лифта

В Воронеже инвалид уже три года является "узником" в своей квартире из-за отсутствия лифта

У следователей и прокуроров есть вопросы к ответственным за работу лифта "как неотъемлемой части жизнеобеспечения жителей многоквартирного дома".

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В Хабаровском крае подросток провалился в шахту лифта на заброшке

Ранее Лайф писал, что в Барнауле рухнувшее в лифте зеркало чудом не придавило маленькую девочку. Едва ребёнок вышел, стекло упало, разбившись вдребезги. Местные жители призвали проверить все подобные конструкции.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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