В Крыму местное управление СК РФ и прокуратура проверяют информацию из соцсетей, что пенсионер из Керчи поднялся на 14-й этаж и умер из-за того, что там не работал лифт. По предварительной версии, у пожилого человека не выдержало сердце.

"ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю организована процессуальная проверка по факту смерти пожилого жителя Керчи, который скончался сегодня, по предварительным данным, в результате атеросклеротической болезни сердца. Вместе с тем в социальных сетях жители Керчи сообщают, что в их подъезде, где скончался пожилой мужчина, на протяжении длительного времени не функционирует лифт", — сообщает пресс-служба прокуратуры.

У следователей и прокуроров есть вопросы к ответственным за работу лифта "как неотъемлемой части жизнеобеспечения жителей многоквартирного дома".