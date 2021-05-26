Они больше не такие: В Швеции решили запретить многожёнство

Будут и исключения. Их оставили для женщин, которых непризнание брака властями поставит в трудное материальное положение.

Парламент Швеции одобрил поправку о запрете многожёнства. Ранее предполагалось, что полигамные браки, заключённые подданными на территории других стран, допустимы, теперь власти ужесточили требования к семейным узам граждан, но будут и исключения.

"Это отдельные случаи, когда женщина рискует получить неоправданно сильный удар, если она потеряет право, например, на раздел имущества, содержание или наследование. В таких случаях необходимо признать статус женщины замужней", — сообщается на сайте парламента Швеции.

Здесь же говорится, что запрет также имеет обратную силу — в отношении браков, которые не занесены в регистр. А на отношения, которые уже были учтены налоговым агентством Швеции, новые правила не распространяются. Поправки вступят в силу 1 июля 2021 года.