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Более миллиона российских школьников и учителей присоединились к акции "Сад памяти"

Организаторы отметили важность стимулирования самостоятельного поиска знаний по теме Великой Отечественной войны.

26 мая, 19:28
<p>Фото © <a href="https://xn--2021-43da1a7a9a2atr2o.xn--p1ai/news/v-den-poslednego-zvonka-skolniki-massovo-prisoedinyayutsya-k-akcii" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Садпамяти2021.рф</a></p>

Фото © Садпамяти2021.рф

В России международная акция "Сад памяти" прошла 25 мая, в день, когда для многих выпускников прозвенел последний звонок. В рамках данного мероприятия ученики и педагоги высадили деревья в память о выпускниках, ушедших на фронт 80 лет назад. Об этом сообщили на сайте акции.

В мероприятии поучаствовало уже более миллиона выпускников и других учащихся школ, педагогов, а также родителей учеников. В частности, деревья посадили в Улан-Удэ на территории гимназии № 29, в крымском селе Перевальное и в Вологодской области. А 26 мая участие в акции приняли жители Красноярского края.

О важности мероприятия напомнил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков. Он отметил необходимость ознакомления школьников с цифрой в 27 миллионов погибших, в память о которых планируется посадить такое же количество деревьев. Нужно мотивировать детей на самостоятельный поиск знаний по этой теме, добавил Новиков.

"Самое главное — чтобы школьники в своём кругу могли сказать: я тоже сажал дерево. И если у них спросят: "А ты в память о ком?" — чтобы они знали ответ. Чтобы эти имена передавались из поколения в поколение. Чтобы это была не фигура речи, а они осознанно помнили и передавали дальше", — объяснил Новиков.

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Напомним, что "Сад памяти" ранее прошёл в День Победы. В мероприятии приняли участие жители 18 регионов РФ, а также Бельгии, Марокко и других стран.

Акция "Сад памяти" продлится до 22 июня, охватив все 85 регионов России и зарубежье. Последняя мемориальная высадка состоится в День памяти и скорби в Бресте. Присоединиться к акции может любой желающий. Для этого достаточно найти ближайшую точку акции на карте акции "садпамяти2021.рф" и зарегистрироваться на высадку.


Российские старшеклассники приняли участие в акции "Добрая суббота"

Российские старшеклассники приняли участие в акции "Добрая суббота"

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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