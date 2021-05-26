Более миллиона российских школьников и учителей присоединились к акции "Сад памяти"
Организаторы отметили важность стимулирования самостоятельного поиска знаний по теме Великой Отечественной войны.
Фото © Садпамяти2021.рф
В России международная акция "Сад памяти" прошла 25 мая, в день, когда для многих выпускников прозвенел последний звонок. В рамках данного мероприятия ученики и педагоги высадили деревья в память о выпускниках, ушедших на фронт 80 лет назад. Об этом сообщили на сайте акции.
В мероприятии поучаствовало уже более миллиона выпускников и других учащихся школ, педагогов, а также родителей учеников. В частности, деревья посадили в Улан-Удэ на территории гимназии № 29, в крымском селе Перевальное и в Вологодской области. А 26 мая участие в акции приняли жители Красноярского края.
О важности мероприятия напомнил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков. Он отметил необходимость ознакомления школьников с цифрой в 27 миллионов погибших, в память о которых планируется посадить такое же количество деревьев. Нужно мотивировать детей на самостоятельный поиск знаний по этой теме, добавил Новиков.
"Самое главное — чтобы школьники в своём кругу могли сказать: я тоже сажал дерево. И если у них спросят: "А ты в память о ком?" — чтобы они знали ответ. Чтобы эти имена передавались из поколения в поколение. Чтобы это была не фигура речи, а они осознанно помнили и передавали дальше", — объяснил Новиков.
Напомним, что "Сад памяти" ранее прошёл в День Победы. В мероприятии приняли участие жители 18 регионов РФ, а также Бельгии, Марокко и других стран.
Акция "Сад памяти" продлится до 22 июня, охватив все 85 регионов России и зарубежье. Последняя мемориальная высадка состоится в День памяти и скорби в Бресте. Присоединиться к акции может любой желающий. Для этого достаточно найти ближайшую точку акции на карте акции "садпамяти2021.рф" и зарегистрироваться на высадку.
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