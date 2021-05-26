"Откровенная атака": Шесть членов Совбеза ООН резко осудили инцидент с Ryanair
Вместе с двумя другими государствами они намерены добиваться ответственности властей Белоруссии за случившееся.
Фото © ТАСС
Шесть действующих членов Совета Безопасности ООН — Великобритания, Ирландия, Норвегия, США, Франция и Эстония — выступили с совместным заявлением об инциденте в Белоруссии с рейсом Ryanair. Они назвали случившееся "откровенной атакой" на безопасность Европы.
"Мы резко осуждаем вынужденную посадку самолёта Ryanair 23 мая 2021 года. <...> Такие действия представляют собой откровенную атаку на международную безопасность гражданского авиасообщения и на европейскую безопасность", — говорится в распространённом документе.
К заявлению этих шести государств также присоединились Бельгия и Германия. Все они потребовали, чтобы один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, а также россиянка София Сапега были немедленно освобождены в Белоруссии. Также отмечается, что эти государства намерены добиваться, чтобы власти республики понесли ответственность за случившееся.
Напомним, что 23 мая Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, его задержали вместе с россиянкой Софией Сапегой. Адвокат девушки Александр Филанович сообщил, что она была арестована на два месяца.
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