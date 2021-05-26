Шесть действующих членов Совета Безопасности ООН — Великобритания, Ирландия, Норвегия, США, Франция и Эстония — выступили с совместным заявлением об инциденте в Белоруссии с рейсом Ryanair. Они назвали случившееся "откровенной атакой" на безопасность Европы.

"Мы резко осуждаем вынужденную посадку самолёта Ryanair 23 мая 2021 года. <...> Такие действия представляют собой откровенную атаку на международную безопасность гражданского авиасообщения и на европейскую безопасность", — говорится в распространённом документе.

К заявлению этих шести государств также присоединились Бельгия и Германия. Все они потребовали, чтобы один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, а также россиянка София Сапега были немедленно освобождены в Белоруссии. Также отмечается, что эти государства намерены добиваться, чтобы власти республики понесли ответственность за случившееся.