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Посольство проверяет информацию о задержании во Франции "четырёх выходцев из России"

Расследование в отношении молодых людей проводит Национальная прокуратура республики по делам о терроризме, сообщают местные СМИ.

26 мая, 18:53
<p>Ena Фото © ТАСС / Christophe </p>

Ena Фото © ТАСС / Christophe

Информация о задержании в Страсбурге и Шильтигайме "четырёх выходцев из РФ", подозреваемых в подготовке насильственной акции, проверяется Посольством России во Франции, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы дипмиссии Сергей Паринов.

"Посольство проверяет появившуюся в СМИ информацию о задержании "четырёх выходцев из России". Генконсульство России в Страсбурге направило официальный запрос в префектуру полиции. Ответа пока не получено", — отметил дипломат.

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Как сообщается в СМИ, задержаны молодые люди в возрасте от 16 до 18 лет, их подозревают в том, что они хотели подготовить террористическую акцию. "Цель и методы работы на данный момент неизвестны", пишет France Info, расследование проводит Национальная антитеррористическая прокуратура.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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