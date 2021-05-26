Посольство проверяет информацию о задержании во Франции "четырёх выходцев из России"

Информация о задержании в Страсбурге и Шильтигайме "четырёх выходцев из РФ", подозреваемых в подготовке насильственной акции, проверяется Посольством России во Франции, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы дипмиссии Сергей Паринов.

"Посольство проверяет появившуюся в СМИ информацию о задержании "четырёх выходцев из России". Генконсульство России в Страсбурге направило официальный запрос в префектуру полиции. Ответа пока не получено", — отметил дипломат.

Как сообщается в СМИ, задержаны молодые люди в возрасте от 16 до 18 лет, их подозревают в том, что они хотели подготовить террористическую акцию. "Цель и методы работы на данный момент неизвестны", пишет France Info, расследование проводит Национальная антитеррористическая прокуратура.