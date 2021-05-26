Тренера по синхронному плаванию из Петербурга обвинили в домогательствах в отношении учениц

Родители пятерых девочек-синхронисток из Аничкова дворца творчества в Санкт-Петербурге обвинили их тренера Вячеслава Л. в домогательствах. Как заявили мамы школьниц телеграм-каналу "Mash на Мойке", 40-летний мужчина домогался своих учениц во время отдыха в детском лагере несколькими годами ранее, когда тем было по 11–12 лет. В то же время жена тренера Алёна А. в разговоре с Лайфом эту информацию категорически отвергла.

Судя по данным в соцсетях и не только, Вячеслав — заслуженный и надёжный человек, мастер спорта по плаванию, КМС по водному поло, а также тренер, который уже много лет работает с детьми. Однако родители юных синхронисток о мужчине совершенно другого мнения. По их словам, около месяца назад о тренере выяснилось много неприятных подробностей.

По данным "Mash на Мойке", история началась с того, что одна из девочек вдруг начала болезненно зацикливаться на своей внешности. Тогда мать отвела её к психологу, после общения с которым школьница призналась, что в 2018 году в летнем лагере в Краснодарском крае тренер, не стесняясь, заходил к воспитанницам в комнаты и трогал их за разные места. Женщина забила тревогу в родительском чате и социальных сетях, а папы и мамы в свою очередь поговорили с дочерьми и выяснили, что данный случай был не единственным.

Как стало известно телеграм-каналу, родители девочек-синхронисток уже написали коллективное заявление в Следственный комитет и прокуратуру, а также отправили соответствующие материалы в Краснодар, то есть по месту совершения возможного преступления. Вместе с тем появившуюся в СМИ информацию о причастности Вячеслава Л. к домогательствам в отношении малолетних его супруга Алёна А. назвала клеветой.

"Мне известно о сведениях, которые распространены в СМИ. На сегодня они ничем не подтверждены. Полномочиями "обвинять" обладают специальные органы, которые нас не вызывали, — мы ни с кем не общались. Мы готовы к диалогу и ни от кого не скрываемся. Нет ни единого доказательства, но есть клевета, которая затронула наше личное пространство", — рассказала Лайфу Алёна, добавив, что для обсуждения проблемы было якобы созвано собрание, на которое родители девочек не явились.

По словам жены тренера, в детском спорте подобные истории — не редкость, поскольку в последнее время это "модно". При этом женщина отметила, что в возникшей ситуации для неё, как для матери, есть определённые вопросы, но в целом она абсолютно спокойна и тревожится лишь о том, как сохранить доброе имя — как своё, так и мужа. Алёна подчеркнула, что в случае необходимости спортсмены из профсоюзов Санкт-Петербурга, Москвы и других стран "выскажут абсолютно другую точку зрения, приведут много аргументов и доказательств" в пользу непричастности Вячеслава к вышеописанным событиям трёхлетней давности.

"Мы написали бумагу модераторам "ВКонтакте" об этих женщинах, о клевете и нарушении ими закона. Они утверждают какие-то вещи, мол, кто-то что-то сказал. Но мы ни от кого не скрываемся, не ввязываемся в перепалки и готовы с родителями разговаривать. Другой вопрос, что говорить не о чем", — сказала женщина, подчеркнув, что её супруг "всегда держит должностную инструкцию и занимается не досуговой деятельностью, а исключительно тренировочным процессом".