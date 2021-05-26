Лайф публикует кадры задержания Элджея после полицейской погони в Москве. Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа оказались кадры задержания рэпера Элджея, который рано утром 26 мая сначала попытался уйти от полицейской погони на своём спорткаре BMW i8, а затем, по данным нашего источника, дать взятку правоохранителям, и отказался от медицинского освидетельствования.

Автомобиль BMW i8, принадлежащий рэперу, правоохранители остановили после того, как иномарка на огромной скорости пролетела мимо поста ДПС по проспекту Маршала Жукова в сторону Подмосковья. После этого Элджей пытался решить вопрос с помощью взятки, предложив правоохранителям "вознаграждение" в размере 300 тысяч рублей, затем увеличив его до полумиллиона, а позже — до 700 тысяч.

У рэпера отобрали водительское удостоверение и составили протокол. Предположительно, управлял спорткаром Элджей, будучи в состоянии алкогольного опьянения.