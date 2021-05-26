Лайф публикует кадры задержания Элджея после полицейской погони в Москве
Артист пытался дать взятку инспекторам и отказался от прохождения медицинского освидетельствования.
Фото © LIFE
Лайф публикует кадры задержания Элджея после полицейской погони в Москве. Видео © LIFE
В распоряжении Лайфа оказались кадры задержания рэпера Элджея, который рано утром 26 мая сначала попытался уйти от полицейской погони на своём спорткаре BMW i8, а затем, по данным нашего источника, дать взятку правоохранителям, и отказался от медицинского освидетельствования.
Автомобиль BMW i8, принадлежащий рэперу, правоохранители остановили после того, как иномарка на огромной скорости пролетела мимо поста ДПС по проспекту Маршала Жукова в сторону Подмосковья. После этого Элджей пытался решить вопрос с помощью взятки, предложив правоохранителям "вознаграждение" в размере 300 тысяч рублей, затем увеличив его до полумиллиона, а позже — до 700 тысяч.
У рэпера отобрали водительское удостоверение и составили протокол. Предположительно, управлял спорткаром Элджей, будучи в состоянии алкогольного опьянения.
Фото © LIFE
Менеджер рэпера Владислав опроверг Лайфу факт того, что музыкант находился за рулём в нетрезвом состоянии. Также он отметил, что артист не предлагал взятку правоохранителям.
Лента новостей
Тренера по синхронному плаванию из Петербурга обвинили в домогательствах в отношении учениц
сегодня в 18:29
Air France из-за запрета полётов над Белоруссией отменила рейс в Москву
сегодня в 18:16
Главному инженеру таганрогского водоканала предъявлено обвинение по делу о гибели 11 рабочих
сегодня в 18:01
Комментариев: 0