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Лайф публикует кадры задержания Элджея после полицейской погони в Москве

Артист пытался дать взятку инспекторам и отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

26 мая, 18:41

Фото © LIFE

Лайф публикует кадры задержания Элджея после полицейской погони в Москве. Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа оказались кадры задержания рэпера Элджея, который рано утром 26 мая сначала попытался уйти от полицейской погони на своём спорткаре BMW i8, а затем, по данным нашего источника, дать взятку правоохранителям, и отказался от медицинского освидетельствования.

Автомобиль BMW i8, принадлежащий рэперу, правоохранители остановили после того, как иномарка на огромной скорости пролетела мимо поста ДПС по проспекту Маршала Жукова в сторону Подмосковья. После этого Элджей пытался решить вопрос с помощью взятки, предложив правоохранителям "вознаграждение" в размере 300 тысяч рублей, затем увеличив его до полумиллиона, а позже — до 700 тысяч.

У рэпера отобрали водительское удостоверение и составили протокол. Предположительно, управлял спорткаром Элджей, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

Фото © LIFE

Фото © LIFE

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Менеджер рэпера Владислав опроверг Лайфу факт того, что музыкант находился за рулём в нетрезвом состоянии. Также он отметил, что артист не предлагал взятку правоохранителям.


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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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