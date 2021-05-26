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Басманный суд Москвы арестовал главу отдела ГУ вневедомственной охраны Росгвардии

Воробьёва обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. В ближайшее время будет решён вопрос об избрании меры пресечения в отношении его заместителя.

26 мая, 19:07
<p>Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий</p>

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

В СИЗО отправлен начальник отдела формирования единой технической политики и реализации инновационных технологий в охранной деятельности подразделений полиции ГУВО Росгвардии Сергей Воробьёв, которому вменяют злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Ирину Морозову.

"Басманный суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Воробьёва Сергея. Мера пресечения избрана до 25 июля 2021 года", — отметили в суде.

В ближайшее время будет решён вопрос об избрании меры пресечения в отношении заместителя Воробьёва — Александра Швецова. Пока официальных комментариев от органов следствия не поступало.

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Напомним, что высокопоставленным сотрудникам Росгвардии ранее предъявили обвинения по статье "Злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность, повлёкшее тяжкие последствия".

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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