Басманный суд Москвы арестовал главу отдела ГУ вневедомственной охраны Росгвардии

В СИЗО отправлен начальник отдела формирования единой технической политики и реализации инновационных технологий в охранной деятельности подразделений полиции ГУВО Росгвардии Сергей Воробьёв, которому вменяют злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Ирину Морозову.

"Басманный суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Воробьёва Сергея. Мера пресечения избрана до 25 июля 2021 года", — отметили в суде.

В ближайшее время будет решён вопрос об избрании меры пресечения в отношении заместителя Воробьёва — Александра Швецова. Пока официальных комментариев от органов следствия не поступало.