Басманный суд Москвы арестовал главу отдела ГУ вневедомственной охраны Росгвардии
Воробьёва обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. В ближайшее время будет решён вопрос об избрании меры пресечения в отношении его заместителя.
Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий
В СИЗО отправлен начальник отдела формирования единой технической политики и реализации инновационных технологий в охранной деятельности подразделений полиции ГУВО Росгвардии Сергей Воробьёв, которому вменяют злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Ирину Морозову.
"Басманный суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Воробьёва Сергея. Мера пресечения избрана до 25 июля 2021 года", — отметили в суде.
В ближайшее время будет решён вопрос об избрании меры пресечения в отношении заместителя Воробьёва — Александра Швецова. Пока официальных комментариев от органов следствия не поступало.
Напомним, что высокопоставленным сотрудникам Росгвардии ранее предъявили обвинения по статье "Злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность, повлёкшее тяжкие последствия".
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