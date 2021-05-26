Иммунитет после вакцинации от ковида может быть эффективнее, чем естественный

Вакцина от ковида может научить иммунитет бить по местам, общим для всех разновидностей вируса. Об этом в интервью kp.ru рассказал руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций государственного научного центра "Вектор" Роспотребнадзора Александр Семёнов.

"Естественно сформированный иммунитет, к сожалению, не лучше вакцинального. Вирус меняется. Если человек переболел, например, классическим "уханьским" вариантом вируса, то он легко может заболеть снова, заразившись "британским" или другим штаммом. Вакцина же сконструирована так, чтобы научить иммунитет бить по общим для всех вирусов местам", — объяснил вирусолог.

Специалист отметил, что изменчивость ковида и его штаммов активно мониторится Роспотребнадзором, учёными и врачами. Поэтому не стоит переживать из-за вероятности исчезновения поствакцинального иммунитета.

Исследователи, по словам Семёнова, модифицировали советские наработки, испытанные десятилетиями. Это позволяет быть более уверенным в конечном продукте. Однако вакцинация не отменяет необходимости носить маски.

"Если, например, вы поцеловались с человеком, заражённым коронавирусом, то какое-то время вы будете выделять в окружающую среду возбудитель ковида. Да, вы сами, скорее всего, не заболеете, а вот окружающих заразить можете. Надо думать не только о себе, но и об окружающих", — подчеркнул вирусолог.