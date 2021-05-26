Был лысый, крошечный комочек: Выгулявший медвежонка на челябинском пляже россиянин рассказал Лайфу о желании помочь беззащитному животному
Пока подопечная росла, мужчина пытался достучаться до зоопарков и заповедников региона, но везде получал категорический отказ.
Мужчина, который выгулял медвежонка на пляже под Челябинском, рассказал Лайфу о желании помочь беззащитному животному. Видео © LIFE
Маленького медвежонка, которого хозяин выгуливал на пляже в Чебаркуле Челябинской области, забрали в приют. Вячеслав Лёвушкин, нашедший и приютивший животное, рассказал Лайфу об обстоятельствах случившегося.
Мужчина обнаружил косолапого в коробке на одной из трасс в январе. Вячеслав не знал, какого именно зверя он нашёл. Животное было лысым крошечным комочком, кошкой или собакой на вид. Мужчина приютил медвежонка у себя в квартире и привязался к нему почти с первого дня.
Семья приняла животное, но долго оно в квартире не прожило. Мужчина перебрался на строящуюся дачу и возвёл там вольер для Маши — так он назвал подопечную. Ей там было очень комфортно, хватало места для игр и прогулок.
Вячеслав купал медведицу с её первых дней появления в семье. Но в мае установилась сильная жара в 35 градусов, из-за чего мужчина повёл её на озеро. Там и было снято нашумевшее видео, после которого судьбой животного заинтересовались зоозащитники и экологи.
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Выяснилось, что у Вячеслава не было никаких документов на Машу. Ранее он обращался в различные зоопарки и парки региона, желая отдать подопечную, но везде получил отказ. Медведица принимала мужчину как родного отца, но он понимал, что рано или поздно косолапая вырастет. Вячеслав хотел спасти беззащитное живое существо и готов был нести ответственность.
Зверя определили в приют диких животных "Спаси меня", где его обследуют и откуда направят в дальнейшее место обитания. Согласно предварительному осмотру, есть нарушения в обмене веществ из-за некорректного питания, но в целом состояние зверя удовлетворительное и жизнеспособное.
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Напомним, что всё началось с видео из социальных сетей, на котором мужчина привёл на выгул своего медвежонка на территорию челябинского пляжа, чем вызвал восторг у находившихся там детей.
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