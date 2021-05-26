Мужчина, который выгулял медвежонка на пляже под Челябинском, рассказал Лайфу о желании помочь беззащитному животному. Видео © LIFE

Маленького медвежонка, которого хозяин выгуливал на пляже в Чебаркуле Челябинской области, забрали в приют. Вячеслав Лёвушкин, нашедший и приютивший животное, рассказал Лайфу об обстоятельствах случившегося.

Мужчина обнаружил косолапого в коробке на одной из трасс в январе. Вячеслав не знал, какого именно зверя он нашёл. Животное было лысым крошечным комочком, кошкой или собакой на вид. Мужчина приютил медвежонка у себя в квартире и привязался к нему почти с первого дня.

Семья приняла животное, но долго оно в квартире не прожило. Мужчина перебрался на строящуюся дачу и возвёл там вольер для Маши — так он назвал подопечную. Ей там было очень комфортно, хватало места для игр и прогулок.

Вячеслав купал медведицу с её первых дней появления в семье. Но в мае установилась сильная жара в 35 градусов, из-за чего мужчина повёл её на озеро. Там и было снято нашумевшее видео, после которого судьбой животного заинтересовались зоозащитники и экологи.

Выяснилось, что у Вячеслава не было никаких документов на Машу. Ранее он обращался в различные зоопарки и парки региона, желая отдать подопечную, но везде получил отказ. Медведица принимала мужчину как родного отца, но он понимал, что рано или поздно косолапая вырастет. Вячеслав хотел спасти беззащитное живое существо и готов был нести ответственность.

Зверя определили в приют диких животных "Спаси меня", где его обследуют и откуда направят в дальнейшее место обитания. Согласно предварительному осмотру, есть нарушения в обмене веществ из-за некорректного питания, но в целом состояние зверя удовлетворительное и жизнеспособное.