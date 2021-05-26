Огромный медведь показался за спиной 12-летнего мальчика, но тот выбрал самую верную тактику — видео

Этим роликом в "Твиттере" поделился Лорис Каллиари из Трентино-Альто-Адидже, Италия, которому не посчастливилось стать участником встречи с медведем. Парень отправился вместе со своей возлюбленной и её 12-летним сыном Алессандро в поход, чтобы набраться новых впечатлений. И можно смело сказать, что поставленной цели они достигли, пишет Lad Bible .

Мальчик как раз уже спускался с горы, когда Лорис снимал его на видео для семейного архива. И тут внезапно кусты зашевелились — и из них показался медведь, который затем с любопытством проследовал за Алессандро. Лорис всё увидел и объяснил ситуацию ребёнку, попросив отойти от гризли, но сделать это медленно и тихо. Мальчик был напуган, но паниковать не стал, последовав совету Лориса, пока мама не могла прийти в себя от ужаса.