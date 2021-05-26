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Огромный медведь показался за спиной 12-летнего мальчика, но тот выбрал самую верную тактику — видео

Ребёнок повёл себя очень по-взрослому, не став паниковать, и поэтому его в соцсетях прозвали героем.

26 мая, 12:34

Фото © Twitter / Loris Calliari

Этим роликом в "Твиттере" поделился Лорис Каллиари из Трентино-Альто-Адидже, Италия, которому не посчастливилось стать участником встречи с медведем. Парень отправился вместе со своей возлюбленной и её 12-летним сыном Алессандро в поход, чтобы набраться новых впечатлений. И можно смело сказать, что поставленной цели они достигли, пишет Lad Bible.

Видео © Twitter / Loris Calliari

Мальчик как раз уже спускался с горы, когда Лорис снимал его на видео для семейного архива. И тут внезапно кусты зашевелились — и из них показался медведь, который затем с любопытством проследовал за Алессандро. Лорис всё увидел и объяснил ситуацию ребёнку, попросив отойти от гризли, но сделать это медленно и тихо. Мальчик был напуган, но паниковать не стал, последовав совету Лориса, пока мама не могла прийти в себя от ужаса.

Фото © Twitter / Loris Calliari

Фото © Twitter / Loris Calliari

Через некоторое время медведь потерял интерес к двуногим созданиям и отправился исследовать гору дальше. А пользователи Сети поразились храбрости и самообладанию Алессандро, назвав его героем.

Увидев вживую такого огромного медведя, даже я рванул бы оттуда, крича и размахивая руками. Пацан просто кремень

Пользователь "Твиттера"

Очень рада, что с Алессандро и тобой всё в порядке. Боюсь, его инстинктивная и нормальная реакция поставила бы всё под угрозу

Пользователь "Твиттера"

Медведь в дикой природе всегда производит неизгладимое впечатление. Мальчик — настоящий храбрец и герой!

Пользователь "Твиттера"

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Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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