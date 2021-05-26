В конце прошлого года 39-летняя модель переехала из Великобритании в небольшой городок Пафос на Кипре. Спустя несколько месяцев, когда Oxford-AstraZeneca стала доступна на острове, девушка решила вакцинироваться. Прививка была назначена на 6 мая. Переборов свой страх уколов, британка пришла в местную поликлинику. Если бы она только знала, какой трагедией это закончится.

Итак... Сегодня сделала прививку. Ненавижу уколы, и сегодняшний день не стал исключением! Всякий, кто говорит, что это совсем не больно, совершенный лгун. Было ужасно, и сейчас я отвратительно себя чувствую... Пицца и постель для меня! Стефани Дюбуа 6 мая

Фото, кадр из видео © Facebook / StephanieDuboisModel

Всеми новостями, связанными с вакцинацией, Стефани делилась у себя на странице в Facebook. Теперь посты невозможно читать со спокойной душой, ведь по факту это дневник умирающей. Спустя два дня после вакцинации девушка поделилась роликом, в котором она танцует в доме вместе со своей кошкой. В подписи к ролику девушка отметила, что после укола чувствовала себя ужасно.

Последние два дня выдались поганые, но это побочные эффекты вакцинации (кажется, я собрала полный набор), но наконец спустя 48 часов я чувствую себя нормально. Готовлю ужин, слушаю музыку... Стефани Дюбуа 8 мая

Следующие дни, судя по публикациям Дюбуа, ничем не отличались. Британка делилась мемами, вспоминала посты пятилетней давности и рассказала, как неудачно уронила телефон. Но 14 мая стало началом конца. С самого утра девушка чувствовала себя отвратительно

Фото © Instagram / sduboisartmodel

Проснувшись, я чувствовала себя нормально, но уже через час меня всю трясло, суставы болели, я с трудом дышала, а дрожь пробирала до костей. Голова постоянно болела и кружилась. Я была уверена, что у меня ковид, но анализ был отрицательный <...> Теперь, после капельницы, я буду сдавать анализ крови. Надеюсь, нам удастся выяснить, в чём проблема Стефани Дюбуа 14 мая

Вечером того же дня Стефани пришёл анализ крови. Оказалось, уровень лейкоцитов был очень высоким. Девушка предположила, что это всё — последствия вакцины, которую она сделала больше недели назад. "Я полностью истощена, у меня нет энергии, а тело всё болит, суставы едва двигаются… Но это лучше, чем было сегодня утром. Честно говоря, это утро меня очень напугало." Следующий пост Дюбуа появился только через 4 дня, 18 мая. Это была последняя публикация британки.

Фото © Facebook / StephanieDuboisModel

Не могу больше болеть… Ещё пара тестов сегодня! PS. Всё ещё не люблю уколы... Стефани Дюбуа 18 мая

Уже на следующий день, 19 мая, Стефани впала в кому. Ещё через 3 дня она скончалась от кровоизлияния в мозг, пишет The Sun.