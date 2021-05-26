Американец пришёл на встречу коллег и застрелил восемь человек
По предварительным данным, он прихватил с собой ещё и бомбу, но она не взорвалась. Перед этим он поджёг свой дом.
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В США девять человек, включая вооружённого преступника, были убиты на железнодорожной станции в Сан-Хосе в штате Калифорния. Преступник — один из них: он расстрелял восемь коллег, на встречу с которыми пришёл, а затем был ликвидирован подоспевшей полицией. Согласно её информации, на месте преступления было также найдено взрывное устройство.
"Мы получили информацию о том, что внутри здания есть взрывные устройства. Мы задействовали нашу команду по разминированию, которая в настоящее время находится на месте", — приводит газета The Los Angeles Times слова заместителя главы департамента шерифа Рассела Дэвиса.
Источники издания сообщили также о том, что в доме стрелка было найдено несколько единиц оружия. Перед инцидентом подозреваемый поджёг свой дом, затем поехал на собрание профсоюза Valley Transportation Authority и начал стрелять. По предварительным данным, погибшие и раненые являются сотрудниками вышеназванной железнодорожной компании.
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