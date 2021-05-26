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Американец пришёл на встречу коллег и застрелил восемь человек

По предварительным данным, он прихватил с собой ещё и бомбу, но она не взорвалась. Перед этим он поджёг свой дом.

26 мая, 19:35
<p>Фото © <a href="https://us.cnn.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">CNN</a></p>

Фото © CNN

В США девять человек, включая вооружённого преступника, были убиты на железнодорожной станции в Сан-Хосе в штате Калифорния. Преступник — один из них: он расстрелял восемь коллег, на встречу с которыми пришёл, а затем был ликвидирован подоспевшей полицией. Согласно её информации, на месте преступления было также найдено взрывное устройство.

"Мы получили информацию о том, что внутри здания есть взрывные устройства. Мы задействовали нашу команду по разминированию, которая в настоящее время находится на месте", — приводит газета The Los Angeles Times слова заместителя главы департамента шерифа Рассела Дэвиса.

Источники издания сообщили также о том, что в доме стрелка было найдено несколько единиц оружия. Перед инцидентом подозреваемый поджёг свой дом, затем поехал на собрание профсоюза Valley Transportation Authority и начал стрелять. По предварительным данным, погибшие и раненые являются сотрудниками вышеназванной железнодорожной компании.

В американском Огайо произошла стрельба, есть погибшие

В американском Огайо произошла стрельба, есть погибшие

Ранее Лайф рассказывал, что власти Сальвадора проводят раскопки на тайном кладбище за домом бывшего детектива. Предположительно, там находится около 40 тел, большинство из которых могут принадлежать женщинам.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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