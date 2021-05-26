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Папа римский поцеловал татуировку бывшей узницы Освенцима

На всю жизнь у неё остался на руке номер, который нацисты назначили женщине при помещении в концлагерь.

26 мая, 19:57

Папа римский Франциск поцеловал номер, вытатуированный на руке бывшей узницы концлагеря в Освенциме. Это случилось в ходе общей аудиенции с папой. На ней также присутствовала узница концлагеря Аушвиц-Биркенау Лидия Максимович — полька белорусского происхождения.

"Сегодня я пережила прекрасный и очень трогательный опыт. Когда Папа ко мне подошёл, я приподняла рукав и показала ему лагерный номер. На мгновение Папа остановился, взял мою руку и поцеловал этот номер. У меня просто не было слов от волнения. Он обнял меня, и я как будто ощутила огромную силу. Я была очень уставшей, но в тот момент мне казалось, что я могу взять на свои плечи целый мир и обнять его", — рассказала Лидия в интервью Vatican News.

Лидия Максимович, урождённая Бочарова, в Освенцим попала со своей матерью из Белоруссии в трёхлетнем возрасте и подверглась опытам Йозефа Менгеле. Сразу после освобождения ей сказали, что её мать не выжила, но спустя 17 лет Максимович нашла её.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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