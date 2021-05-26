Папа римский поцеловал татуировку бывшей узницы Освенцима

"Сегодня я пережила прекрасный и очень трогательный опыт. Когда Папа ко мне подошёл, я приподняла рукав и показала ему лагерный номер. На мгновение Папа остановился, взял мою руку и поцеловал этот номер. У меня просто не было слов от волнения. Он обнял меня, и я как будто ощутила огромную силу. Я была очень уставшей, но в тот момент мне казалось, что я могу взять на свои плечи целый мир и обнять его", — рассказала Лидия в интервью Vatican News.