Папа римский поцеловал татуировку бывшей узницы Освенцима
На всю жизнь у неё остался на руке номер, который нацисты назначили женщине при помещении в концлагерь.
Папа римский Франциск поцеловал номер, вытатуированный на руке бывшей узницы концлагеря в Освенциме. Это случилось в ходе общей аудиенции с папой. На ней также присутствовала узница концлагеря Аушвиц-Биркенау Лидия Максимович — полька белорусского происхождения.
"Сегодня я пережила прекрасный и очень трогательный опыт. Когда Папа ко мне подошёл, я приподняла рукав и показала ему лагерный номер. На мгновение Папа остановился, взял мою руку и поцеловал этот номер. У меня просто не было слов от волнения. Он обнял меня, и я как будто ощутила огромную силу. Я была очень уставшей, но в тот момент мне казалось, что я могу взять на свои плечи целый мир и обнять его", — рассказала Лидия в интервью Vatican News.
Лидия Максимович, урождённая Бочарова, в Освенцим попала со своей матерью из Белоруссии в трёхлетнем возрасте и подверглась опытам Йозефа Менгеле. Сразу после освобождения ей сказали, что её мать не выжила, но спустя 17 лет Максимович нашла её.
Ранее Лайф рассказывал, что папа римский предрёк человечеству новый Всемирный потоп. Он призвал всех — и политиков, и простых граждан — к благоразумию.
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